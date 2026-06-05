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FRANCE

ASSE : les 3 chantiers prioritaires du futur coach des Verts

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 06:00
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Julien Le Cardinal (ASSE)

Si son identité reste encore inconnue, le futur entraîneur de l’ASSE sera confronté à trois chantiers bien ciblés en Ligue 2. 

L’identité du prochain entraîneur de l’ASSE n’est pas encore connue mais une chose est déjà certaine : le défi sera immense. Après une saison contrastée et une non-accession en Ligue 1, les Verts doivent reconstruire sur des bases plus solides pour espérer retrouver l’élite. Selon Peuple Vert, trois axes majeurs se détachent clairement du chantier sportif.

Une défense à reconstruire

Premier problème structurel : l’irrégularité défensive. Avec une moyenne trop élevée de buts encaissés, l’ASSE ne peut pas prétendre à jouer les premiers rôles en Ligue 2. Les exemples récents montrent que les équipes promues s’appuient avant tout sur une solidité défensive constante. La capacité à multiplier les clean sheets devient un facteur déterminant dans la course à la montée. Le futur coach devra donc installer une organisation plus rigoureuse, capable de combiner pressing haut et bloc compact lorsque nécessaire.

Un manque de créativité dans le dernier tiers

Deuxième point faible : l’animation offensive dans les zones décisives. L’équipe a souvent manqué de solutions dans les 30 derniers mètres, avec un jeu parfois stéréotypé et prévisible. Trop de centres peu dangereux et un manque de variété dans les attaques ont limité son efficacité. La direction sportive devra également renforcer le secteur offensif avec des profils capables de faire la différence dans les duels, notamment dans le jeu aérien et dans les situations de rupture. Un attaquant de surface puissant et décisif apparaît comme une priorité.

Trouver le bon équilibre collectif

Enfin, le troisième chantier concerne l’équilibre global de l’équipe. Entre un pressing très agressif par moments et des phases plus passives, l’ASSE a parfois manqué de cohérence dans son approche tactique. L’enjeu sera de trouver une identité claire, capable de s’adapter sans se désorganiser. Ni un jeu totalement exposé, ni une approche trop prudente : le futur entraîneur devra construire un modèle hybride, intelligent et maîtrisé.

Un projet de reconstruction à l’ASSE

Ces trois axes résument les défis majeurs du prochain cycle stéphanois. L’ASSE devra trouver un entraîneur capable de stabiliser le système, tout en insufflant une dynamique offensive plus constante. La Ligue 2 ne laisse que peu de marge d’erreur, et les Verts le savent.

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