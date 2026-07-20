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FRANCE

ASSE Mercato : coup dur pour Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert - 20 Juil 2026, 18:20
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Courtisé par le FC Porto en début de mercato estival, Lucas Stassin semble (ASSE, 21 ans) s’être fait doubler au sein du club portugais. 

Quel avenir pour Lucas Stassin ? Longtemps annoncé parmi les clubs intéressés par l’attaquant belge de l’ASSE, le FC Porto semble avoir revu ses plans sur le marché des transferts. 

Porto fonce sur Mame Alassane Niang

Selon les informations de TV 2, le FC Porto est en passe de recruter Mame Alassane Niang. L’attaquant sénégalais de 20 ans, auteur d’un excellent début de saison avec HamKam en Norvège, devrait s’engager contre un montant estimé à 2,2 millions d’euros, sous réserve de la visite médicale.

Une opération qui permettrait au club norvégien de réaliser une plus-value exceptionnelle. Cette offensive portugaise constitue un sérieux coup dur pour Lucas Stassin. Annoncé dans les petits papiers du FC Porto en début de mercato, l’attaquant de l’ASSE semble avoir été dépassé dans la hiérarchie des priorités offensives du club lusitanien. 

Un signal négatif pour Stassin

Auteur de six buts en douze rencontres cette saison, Mame Alassane Niang a convaincu les recruteurs portugais grâce à son profil et à son potentiel.Pour autant, cette évolution ne remet pas forcément en cause un départ de Lucas Stassin. 

L’attaquant belge conserve une belle cote sur le marché européen et plusieurs clubs continuent de suivre attentivement sa situation. Du côté de l’ASSE, un transfert ne sera envisagé qu’en cas d’offre jugée satisfaisante par les dirigeants, bien décidés à valoriser leur jeune buteur.

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