ASSE : la réaction de Ian Cathro après la défaite face au Servette

Découvrez la réaction du coach de l’ASSE, Ian Cathro, après le revers des Verts face au Servette FC (1-0) en match amical.

L’AS Saint-Étienne ne débute pas sa préparation de la meilleure des manières. Après avoir été accrochés par le FC Biel-Bienne (2-2), les Verts se sont inclinés ce samedi face au Servette FC (1-0) lors de leur deuxième match de préparation. Alors qu’Ian Cathro avait reconduit un système en 4-2-2-2, les Suisses ont trouvé l’ouverture juste avant la pause grâce à une frappe lointaine de Miroslav Stevanovic (32e). Au retour des vestiaires, les nombreux changements effectués et le passage en 4-2-3-1 décidé par le technicien stéphanois n’ont pas permis aux Verts de revenir au score, eux qui se sont montrés incapables de se créer la moindre véritable occasion.

« La préparation est faite pour être difficile »

À l’issue de cette rencontre amicale, Ian Cathro s’est exprimé, revenant sur les principaux enseignements à tirer de cette deuxième sortie estivale. « On n’a peut-être pas joué aussi vertical qu’on l’a fait sur le premier match, je suis d’accord avec ce constat. Ce qui est important pour nous, c’est qu’on découvre des problèmes pour apprendre à trouver la solution. Il y a la donnée physique mais aussi tactique. C’est une question de relation entre les joueurs. Il y a un processus de construction qui demande du temps. Par exemple, on ne peut pas espérer qu’Aron (Csongvai) ait déjà trouvé ses marques, alors qu’il est arrivé il y a deux jours et n’a fait qu’une vraie séance avec le groupe.

La préparation est faite pour être difficile. On veut qu’elle le soit vraiment, comme cet après-midi. Et, puisqu’on doit avancer assez vite, on veut des adversaires qui sont plus avancés que nous en termes de condition physique pour qu’on ressente la difficulté. Le Servette va commencer sa saison la semaine prochaine et Glasgow, qu’on jouera mercredi, débutera son championnat le 1er août. On travaille beaucoup à l’entraînement et maintenant on veut aussi beaucoup de travail dans le match. On aurait pu choisir des adversaires qui en sont au même stade que nous, mais ça masque parfois les difficultés. On a préféré se mettre face à la difficulté. »

Le coach des Verts a ensuite détaillé les principaux axes d’amélioration de son équipe. « Aujourd’hui, on a eu trois ou quatre situations où on est arrivés dans les zones du terrain où on veut être. On commençait à être dominants et puis ça retombait. On veut être une équipe qui fait ça 10, 12, 14 fois, pas 3 ou 4. Mais encore une fois, c’est un processus. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler. En citer une ou deux, c’est facile, mais ça ne reflète pas vraiment notre réalité. »