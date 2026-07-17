En décidant de retirer le brassard à Gautier Larsonneur pour le confier à Julien Le Cardinal, les dirigeants de l’ASSE pourraient lui avoir fait un cadeau.

Le retrait du brassard de capitaine à Gautier Larsonneur peut sembler être une mauvaise nouvelle. Pourtant, cette décision pourrait finalement représenter un véritable soulagement pour le gardien de l’ASSE, appelé à se concentrer exclusivement sur ses performances.

Un choix fort autour du capitanat à l’ASSE

Avec Ian Cathro, un nouveau cycle s’ouvre à Saint-Étienne et le technicien écossais semble vouloir redistribuer les responsabilités au sein du vestiaire. En interne, l’idée de confier le brassard à Julien Le Cardinal s’est progressivement imposée. Le défenseur central apparaît comme un leader naturel, capable de guider ses partenaires tout en relayant les consignes du staff sur le terrain. De son côté, Gautier Larsonneur conserverait un rôle majeur dans le groupe, mais sans la pression supplémentaire liée au capitanat.

Pour Ian Cathro, ce changement permettrait au gardien de rester totalement focalisé sur son poste, où chaque détail compte. Cette réorganisation intervient alors que l’ASSE vient de recruter Mamour Ndiaye. À seulement 20 ans, le gardien sénégalais est considéré comme un immense espoir et vient renforcer la concurrence à un poste jusque-là occupé sans véritable contestation.

Une stratégie pensée sur le long terme

Le message envoyé est clair : Larsonneur reste le numéro un, mais il devra maintenir un haut niveau de performance pour conserver sa place. Dans ce contexte, ne plus porter le brassard pourrait lui permettre d’aborder la saison avec davantage de sérénité, en se concentrant uniquement sur ses prestations. Selon Peuple Vert, l’arrivée de Mamour Ndiaye ne remet pas immédiatement en cause la hiérarchie, mais elle s’inscrit dans une logique de préparation de l’avenir.

L’ASSE cherche à créer une concurrence saine tout en anticipant les prochaines saisons. Avec un gardien expérimenté et un jeune talent appelé à grandir, le club espère sécuriser ce poste clé sur la durée. En parallèle, le brassard confié à Julien Le Cardinal permettrait d’installer un nouveau leader de champ, tandis que Gautier Larsonneur pourrait se consacrer pleinement à ce qu’il fait de mieux : arrêter les ballons.