Le PSG compte recruter un avant-centre digne de ce nom au mercato estival.

Le PSG continue d’avancer dans l’ombre sur le marché des transferts. Si plusieurs pistes offensives sont déjà connues, la direction parisienne travaillerait également sur un dossier tenu totalement secret afin de renforcer l’attaque de Luis Enrique. Le futur numéro 9 du champion d’Europe ne sera peut-être pas celui attendu.

Ferran Torres, Julian Alvarez… mais pas seulement

Le recrutement d’un avant-centre reste l’une des grandes priorités du PSG cet été. Alors que l’avenir de Gonçalo Ramos demeure incertain, les dirigeants parisiens souhaitent recruter un véritable numéro 9 capable d’apporter une nouvelle dimension à l’attaque de Luis Enrique. La cellule de recrutement multiplie ainsi les pistes afin de trouver le profil idéal.

Selon le journaliste Achille Ash, plusieurs noms figurent toujours sur la short-list parisienne. Les dossiers Julian Alvarez, Ferran Torres et Elie Junior Kroupi restent bien étudiés par le PSG, qui continue d’évaluer différentes options avant de passer à l’offensive. Mais ces pistes déjà connues ne seraient pas les seules.

Un attaquant mystère suivi en secret

Toujours selon Achille Ash, un autre profil offensif serait supervisé de très près par la direction sportive parisienne. Son identité n’a toutefois pas filtré et le PSG parvient, pour l’instant, à conserver le plus grand secret autour de ce dossier. Une discrétion qui correspond parfaitement à la stratégie adoptée par le club depuis plusieurs mercatos, avec des négociations souvent menées loin des projecteurs avant de s’accélérer au dernier moment.

Luis Enrique souhaite disposer d’une solution supplémentaire à la pointe de son attaque afin de poursuivre la montée en puissance de son équipe. Reste désormais à savoir si le PSG privilégiera une star confirmée comme Julian Alvarez, une option plus polyvalente avec Ferran Torres, un jeune talent comme Elie Junior Kroupi… ou ce mystérieux attaquant dont le nom n’a pas encore été révélé. Le suspense reste entier, mais une chose semble acquise : le PSG n’a pas abandonné son objectif de recruter un nouvel avant-centre cet été.