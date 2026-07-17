À LA UNE DU 17 JUIL 2026
[19:20]FC Nantes : le ton monte entre les Kita et Mostafa Mohamed 
[19:00]Stade Rennais Mercato : après Kebbal, coup de théâtre pour Cresswell ! 
[18:40]OM Mercato : Lorenzi a bouclé le transfert d’un attaquant estampillé Premier League !
[18:28]OM : le couperet est tombé pour l’ancien minot
[18:20]ASSE Mercato : un attaquant et une nouvelle recrue on signé chez les Verts !
[18:00]France – Angleterre : Deschamps s’agace après l’Espagne et prépare une révolution dans son onze 
[17:40]RC Lens Mercato : Toppmöller a reçu un premier bon signal pour Openda
[17:20]OM : le premier onze de Bruno Genesio a déjà fuité ! 
[17:00]PSG Mercato : un renfort offensif à 90 M€ bien connu au FC Nantes débarque à Paris
[16:40]OM Mercato : deux pistes de Lorenzi tombent à l’eau, dont un ancien de l’OL

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un renfort offensif à 90 M€ bien connu au FC Nantes débarque à Paris

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 17:00
Luis Enrique (PSG)

En attendant les prochaines recrues de Luis Enrique, le PSG a vu revenir un visage bien connu au Campus. 

Ce vendredi, le PSG a vu revenir un visage bien connu au FC Nantes. Après un prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani a retrouvé la capitale, même si son avenir semble toujours s’écrire loin de Paris. L’attaquant français a repris l’entraînement avec les Espoirs, en attendant que le groupe professionnel fasse sa rentrée début août.

Kolo Muani est de retour au Campus PSG

Selon L’Équipe, Randal Kolo Muani a repris l’entraînement au Campus PSG en milieu de semaine. L’avant-centre de 27 ans travaille actuellement avec le groupe Espoirs, tandis que les joueurs de Luis Enrique reprendront seulement au début du mois d’août après leurs vacances. Un retour qui ressemble davantage à une étape transitoire qu’à un véritable retour dans les plans du technicien espagnol.

Recruté pour 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort durant l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs parisiennes. Malgré son statut d’international français (32 sélections, 9 buts), l’ancien attaquant du FC Nantes n’a jamais convaincu Luis Enrique, qui lui a rapidement préféré d’autres profils offensifs. Prêté à la Juventus à partir de janvier 2025, puis à Tottenham lors de la saison écoulée, il reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.

Un transfert à 90 M€ qui n’a jamais décollé

L’objectif de Randal Kolo Muani est clair : retrouver la Juventus Turin. Le club italien souhaite toujours le récupérer, mais les négociations avec le PSG avancent difficilement. Lassés de patienter, les dirigeants parisiens ont récemment décidé d’ouvrir officiellement la porte à d’autres prétendants afin d’accélérer le dossier. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.

Randal Kolo Muani n’est pas le seul joueur revenu de prêt. Renato Sanches, qui évoluait au Panathinaïkos la saison dernière, a lui aussi retrouvé le Campus PSG. Comme pour Kolo Muani, son avenir demeure très incertain et un nouveau départ lors de ce mercato estival semble être l’option la plus probable.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot