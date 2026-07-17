En attendant les prochaines recrues de Luis Enrique, le PSG a vu revenir un visage bien connu au Campus.

Ce vendredi, le PSG a vu revenir un visage bien connu au FC Nantes. Après un prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani a retrouvé la capitale, même si son avenir semble toujours s’écrire loin de Paris. L’attaquant français a repris l’entraînement avec les Espoirs, en attendant que le groupe professionnel fasse sa rentrée début août.

Kolo Muani est de retour au Campus PSG

Selon L’Équipe, Randal Kolo Muani a repris l’entraînement au Campus PSG en milieu de semaine. L’avant-centre de 27 ans travaille actuellement avec le groupe Espoirs, tandis que les joueurs de Luis Enrique reprendront seulement au début du mois d’août après leurs vacances. Un retour qui ressemble davantage à une étape transitoire qu’à un véritable retour dans les plans du technicien espagnol.

Recruté pour 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort durant l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs parisiennes. Malgré son statut d’international français (32 sélections, 9 buts), l’ancien attaquant du FC Nantes n’a jamais convaincu Luis Enrique, qui lui a rapidement préféré d’autres profils offensifs. Prêté à la Juventus à partir de janvier 2025, puis à Tottenham lors de la saison écoulée, il reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.

Un transfert à 90 M€ qui n’a jamais décollé

L’objectif de Randal Kolo Muani est clair : retrouver la Juventus Turin. Le club italien souhaite toujours le récupérer, mais les négociations avec le PSG avancent difficilement. Lassés de patienter, les dirigeants parisiens ont récemment décidé d’ouvrir officiellement la porte à d’autres prétendants afin d’accélérer le dossier. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.

Randal Kolo Muani n’est pas le seul joueur revenu de prêt. Renato Sanches, qui évoluait au Panathinaïkos la saison dernière, a lui aussi retrouvé le Campus PSG. Comme pour Kolo Muani, son avenir demeure très incertain et un nouveau départ lors de ce mercato estival semble être l’option la plus probable.