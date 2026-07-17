Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Mathieu Cafaro (29 ans), qui a satisfait à la visite médicale, s’est engagé avec le FC Nantes, plus un en option Le joueur avait été laissé libre par le Paris FC.

Le FC Nantes poursuit son mercato estival à un rythme soutenu. Après plusieurs jours de discussions, Mathieu Cafaro est désormais un joueur des Canaris. Libéré par le Paris FC, le milieu offensif s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Cafaro a signé son contrat au FC Nantes

Selon Ouest-France, Mathieu Cafaro s’est engagé avec le FC Nantes.Le joueur, qui avait satisfait à sa visite médicale la veille, arrive libre après avoir été libéré de sa dernière année de contrat par le Paris FC. Le milieu offensif de 29 ans a signé un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option.

Passé par Toulouse, Reims, le Standard de Liège, l’ASSE puis le Paris FC, Mathieu Cafaro possède une solide expérience du football professionnel. Le nouveau Nantais totalise 111 matches de Ligue 1 et 79 rencontres de Ligue 2, un vécu qui pourrait s’avérer précieux dans l’objectif de remontée des Canaris.

Un renfort expérimenté pour Der Zakarian

Capable d’évoluer sur les ailes comme dans un rôle plus axial, il apportera sa qualité technique, son activité et sa connaissance du championnat.Avec la signature de Mathieu Cafaro, le FC Nantes boucle sa cinquième recrue estivale.

Après les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor, les dirigeants nantais continuent de renforcer l’effectif mis à disposition de Michel Der Zakarian. Le mercato est loin d’être terminé, mais les Canaris disposent désormais d’une base solide pour attaquer leur préparation avec de réelles ambitions de jouer les premiers rôles en Ligue 2.