OM Mercato : après avoir recalé le FC Nantes, Lorenzi veut récupérer un attaquant de L1

Alors que l’OM a perdu plusieurs éléments offensifs, le club phocéen se pencherait sur le profil de Romain Del Castillo, joueur du Stade Brestois apprécié par Grégory Lorenzi.

Le mercato marseillais pourrait rapidement s’accélérer. Avec les départs de Greenwood et Traoré sur les ailes, la direction olympienne cherche des solutions capables d’apporter immédiatement de la créativité et de la régularité.

Selon une information de BFM Marseille relayée par Peuple Olympien, le nom de Romain Del Castillo figurerait parmi les profils étudiés par l’OM. L’ailier de 30 ans, actuellement au Stade Brestois, aurait le profil apprécié par Grégory Lorenzi, nouvel homme fort du recrutement marseillais. L’hiver dernier, il était notamment la priorité des Kita au FC Nantes, et Lorenzi (ancien directeur sportif brestois) avait fermé la porte.

Un joueur que Lorenzi connaît parfaitement

Cette piste n’est pas anodine. Grégory Lorenzi connaît très bien Del Castillo pour l’avoir accompagné à Brest, où l’ancien Rennais s’est imposé comme un élément important du collectif breton.

Avec sa qualité technique, son pied gauche et sa capacité à créer des différences dans les derniers mètres, Del Castillo correspondrait à un profil recherché par Marseille : un joueur expérimenté, habitué au championnat français et capable d’apporter rapidement dans un secteur offensif en reconstruction.

À 30 ans, Romain Del Castillo ne représente pas forcément un pari sur l’avenir, mais plutôt une option de fiabilité. Lorenzi l’avait annoncé en conférence de presse : « Il faut reconstruire un groupe avec des joueurs d’expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l’Europe ». Reste désormais à savoir si cette piste se concrétisera ou si elle restera simplement une idée soufflée.