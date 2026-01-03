FC Nantes Mercato : les Kita reçoivent une réponse pour Del Castillo… et se font ridiculiser

Le FC Nantes rêve de frapper un grand coup au mercato en ciblant Romain Del Castillo, leader offensif du Stade Brestois. Mais la riposte d’Éric Roy, entraîneur breton, affiche une fermeté sans équivoque.

Del Castillo, priorité inattendue du FC Nantes

À la recherche d’un renfort offensif cet hiver, le FC Nantes a jeté son dévolu sur Romain Del Castillo. À 30 ans, l’attaquant brestois affiche déjà 6 buts cette saison, confirmant son rôle de joueur clé au sein d’un Stade Brestois surprenant, bien installé dans la première moitié de tableau. Sous contrat jusqu’en 2027, Del Castillo incarne l’ambition et la stabilité du projet breton. Le voir quitter Brest pour un concurrent qui lutte pour le maintien, plus bas au classement, paraît hautement improbable.

Éric Roy : humour et fermeté pour défendre son groupe

Interrogé sur l’intérêt nantais, Éric Roy n’a pas hésité à désamorcer le sujet avec ironie. « Il était en jaune ce matin, il avait des chaussures jaunes et une chasuble jaune. Il pourra jouer demain quand même ? », a-t-il glissé, sourire en coin, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Puis, plus incisif : « Si Romain est déstabilisé pour aller à Nantes, c’est triste pour nous. Je crois qu’on a un peu plus de points qu’eux, aujourd’hui. Si encore Chelsea l’avait appelé, ou le PSG, bon, à la limite, je veux bien. Mais pour le reste » Un message limpide : Del Castillo ne quittera pas Brest pour un rival direct. L’entraîneur brestois affiche une ligne rouge très claire et mise avant tout sur la cohésion de son effectif pour maintenir la dynamique positive de la saison.

Mercato : stabilité brestoise, doutes nantais

Alors que le FC Nantes multiplie les recherches pour renforcer son équipe, Brest choisit la continuité et verrouille ses joueurs majeurs. La seule ouverture : des départs possibles en prêt pour les jeunes en manque de temps de jeu. C’est le cas du latéral gauche Justin Bourgault, limité à 15 minutes en Ligue 1 cette saison. Un prêt pourrait permettre au jeune de s’aguerrir.

D’autres jeunes, comme Hamidou Makalou et Saliou Diop, espèrent aussi du temps de jeu ailleurs. Avec cette politique équilibrée, Brest affiche une gestion de mercato sécurisante, à l’opposé d’un FC Nantes dans l’urgence de recruter et de se sauver, après les arrivées de Machado et Cabella.

Brest verrouille, Nantes cherche la clé cet hiver

La position du Stade Brestois est claire : aucun cadre ne partira, sauf offre irrefusable. Les supporters bretons peuvent respirer, l’équipe restera compétitive pour la suite du championnat. De son côté, le FC Nantes devra revoir ses plans pour renforcer son attaque et inverser la tendance dans une saison mouvementée. Le mercato ne fait que commencer, mais Brest semble déjà avoir marqué un point sur le plan de la sérénité et de la gestion sportive.