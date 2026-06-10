Quelques jours après avoir quitté le banc de l’ASSE, Philippe Montanier pourrait rejoindre un autre club bien connu par les Verts.

Le marché des entraîneurs s’agite en Ligue 1 et l’ASSE pourrait déjà voir ressurgir l’un de ses anciens techniciens dans un contexte particulier. Selon Nice-Matin, l’OGC Nice continue de travailler sur la succession de son staff technique pour la saison 2026-2027. Malgré les nombreuses candidatures reçues ces dernières semaines, les dirigeants azuréens n’ont pas encore trouvé de profil faisant consensus en interne. Résultat, plusieurs options restent encore ouvertes, et certaines surprises ne sont pas exclues.

Montanier dans une short-list élargie à Nice

Parmi les profils évoqués figure Philippe Montanier, tout récemment passé sur le banc de l’ASSE. Son nom circule au même titre que celui de Didier Digard, mais aussi d’autres techniciens suivis par la direction niçoise. L’idée d’un maintien de Claude Puel n’est d’ailleurs pas totalement écartée à ce stade, preuve que le Gym avance encore sans ligne directrice figée.

Dans ce contexte, Montanier apparaît comme une piste parmi d’autres, plus qu’une priorité clairement identifiée. Ce qui rend ce scénario particulièrement commenté, c’est le passé récent entre les deux clubs. L’OGC Nice a en effet été un acteur majeur d’un épisode douloureux pour l’ASSE, lors des barrages d’accession à la Ligue 1. Les Verts avaient été battus sur l’ensemble des deux matchs (0-0, 4-1), un souvenir encore frais dans la mémoire des supporters stéphanois. Voir Philippe Montanier potentiellement rebondir chez un club directement lié à cette élimination ajoute donc une dimension symbolique à ce dossier.

Pantaloni en pole, Digard toujours dans le jeu

Dans le même temps, une autre tendance se dégage en interne du côté niçois. Le profil d’Olivier Pantaloni semble bénéficier d’un soutien plus marqué de certains décideurs du club. Son expérience et sa capacité à stabiliser des projets sportifs en font une option sérieusement étudiée. Didier Digard reste également une possibilité, notamment grâce à sa connaissance de l’environnement niçois et à son passage déjà remarqué sur le banc. Nice avance donc sur plusieurs pistes simultanément, sans qu’un choix définitif n’ait encore été tranché.

À ce stade, aucune décision finale n’a été prise par les dirigeants de l’OGC Nice. Le club continue d’évaluer les différentes candidatures, dans un contexte où les ambitions sportives restent élevées mais où la stabilité du projet demeure un enjeu central. Pour Philippe Montanier, ce possible rebond en Ligue 1 illustrerait une nouvelle étape rapide après son départ de l’ASSE. Mais entre intérêts évoqués et décision finale, le dossier reste encore très ouvert. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur l’identité du futur entraîneur du Gym.