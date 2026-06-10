Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro arrive à Saint-Étienne avec un renfort de grande qualité.

L’ASSE n’a pas seulement recruté un nouvel entraîneur. Avec la nomination de Ian Cathro, les dirigeants stéphanois ont également mis la main sur l’un de ses plus fidèles collaborateurs. Un nom qui n’a pas fait beaucoup de bruit lors de son arrivée, mais qui pourrait rapidement prendre une place importante dans l’organisation du club : Bryant Lazaro.

Dans l’ombre depuis plusieurs années, l’Américain possède pourtant un profil particulièrement impressionnant. Là où de nombreux techniciens se sont formés sur le terrain, Lazaro a bâti son expertise à travers un parcours universitaire rare dans le football professionnel. Titulaire d’un master spécialisé dans l’identification des talents, d’un MBA en management du sport puis d’un doctorat en sciences du sport consacré à la détection des joueurs, il s’est imposé comme l’un des spécialistes les plus pointus de son domaine.

Un expert de la détection moderne

Polyglotte et capable de s’exprimer en quatre langues, dont le français, Bryant Lazaro s’est forgé une solide réputation dans les coulisses du football européen. Passionné par l’analyse du jeu, la formation et le développement des joueurs, il a progressivement construit une expertise très recherchée dans le football moderne. Son arrivée à l’ASSE n’a rien d’anodin. Elle traduit une volonté claire de la nouvelle direction sportive et du staff de moderniser davantage les méthodes de travail du club.

L’Américain maîtrise parfaitement les outils d’analyse de données, les nouvelles technologies appliquées au football et les méthodes les plus récentes de recrutement et de formation. Mais contrairement à certaines idées reçues, il ne se limite pas aux statistiques. Pour lui, les données ne remplacent jamais l’observation humaine. Elles constituent simplement un outil supplémentaire permettant d’affiner les prises de décision et de limiter les erreurs de recrutement.

Le bras droit de Ian Cathro à l’ASSE

L’autre élément qui renforce l’importance de cette arrivée réside dans sa relation avec Ian Cathro. Depuis 2014, les deux hommes travaillent ensemble et partagent la même vision du football. Au fil des années, ils ont développé une véritable complémentarité dans leur approche du jeu, de la préparation des matches et du développement des effectifs. Cette collaboration de longue date a notamment permis à leurs équipes de s’installer durablement dans le ventre mou de la Primeira Liga, avec une identité de jeu reconnue pour être ambitieuse, moderne et résolument offensive.

En débarquant à l’ASSE, Cathro n’a donc pas seulement amené son expérience. Il arrive avec l’un de ses plus proches collaborateurs, un homme qui connaît parfaitement ses méthodes et qui pourrait jouer un rôle déterminant dans la construction de l’effectif stéphanois. Alors que les supporters attendent désormais les premières recrues sur le terrain, l’ASSE a peut-être déjà bouclé l’un des renforts les plus importants de son été. Un recrutement discret, mais potentiellement majeur pour l’avenir du projet porté par Ian Cathro.