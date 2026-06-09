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ASSE : 5 anciens Verts connaissent bien Ian Cathro !

Par Laurent Hess - 9 Juin 2026, 22:00
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Nommé entraîneur de l’ASSE hier, Ian Cathro n’est pas un inconnu pour 5 anciens joueurs de l’ASSE…

C’est la surprise de Kilmer Sports ! Pour remplacer Philippe Montanier et tenter de ramener l’ASSE en Ligue 1, KSV a décidé de miser sur Ian Cathro. Le jeune technicien écossais, qui fêtera ses 40 ans en juillet, arrive en provenance d’Estoril, où il était en place depuis deux saisons.

Avec Mangala à Estoril

Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur chez les équipes de jeunes de Dundee United, Cathro avait déjà eu une première expérience de numero 1 à 30 ans, à Hearts, une expérience amère pour lui puisqu’il avait été débarqué en fin de saison après un bilan décevant. Avant cela, l’Ecossais avait été l’adjoint de Nuno Espirito Santo à Rio Ave et à Valence, puis de Steve McClaren et de Rafael Benitez à Newcastle, avant de retrouver Espirito Santo à Wolverhampton, Tottenham et Al-Ittihad. On notera qu’à Estoril, Cathro a côtoyé Eliaquim Mangala, passé sans succès par l’ASSE en 2021.

Avec 3 joueurs passés par l’ASSE à Newcastle

L’ancien défenseur le plus cher de l’Histoire (à son transfert à Manchester City) n’est pas le seul ancien joueur de l’ASSE que Cathro a croisé lors de sa jeune carrière. En effet, l’Ecossais a eu sous ses ordres le Portugais Helder Postiga à Valence, où il était l’adjoint de Nuno Espirito Santo, mais aussi Allan Saint-Maximin, Emmanuel Rivière et Henri Saivet, à Newcastle, où il était l’adjoint de Steve McClaren et de Rafael Benitez. Le monde du foot est petit !

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