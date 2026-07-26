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FRANCE

PSG Mercato : pluie de recrues annoncées dans la semaine ! 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 08:00
Le PSG au sommet
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le PSG a prévu d’annoncer plusieurs recrues à partir de la semaine prochaine. Pas avant. 

Le PSG s’apprête à accélérer sur le marché des transferts. Alors que plusieurs dossiers sont déjà bouclés en coulisses, les officialisations ne devraient plus tarder. Selon PSG Inside Actus, le club parisien a prévu de dévoiler ses nouvelles recrues à partir de la semaine prochaine : « Ne vous en faites pas. Les recrues vont être annoncées dans la semaine qui arrive… »

Lucas Digne déjà prêt à être officialisé ?

Parmi les dossiers les plus attendus figure celui de Lucas Digne. Interrogé à ce sujet, l’insider Djamel s’est montré particulièrement rassurant concernant l’international français : « Aucun problème sur ce dossier : le joueur a déjà passé sa visite médicale et tout s’est bien passé. Le club compte l’officialiser un peu plus tard. » Même si aucune date précise n’a été communiquée, tous les signaux convergent désormais vers une annonce dès la semaine prochaine au PSG.

Le PSG prépare une série d’annonces

Le PSG semble avoir choisi de temporiser avant de communiquer officiellement sur ses recrues. Plusieurs dossiers seraient déjà finalisés en interne et le club attendrait simplement le bon timing pour dévoiler successivement ses nouveaux joueurs. Si les informations de PSG Inside Actus et de Djamel se confirment, les supporters parisiens pourraient assister à une véritable pluie d’officialisations dans les prochains jours.

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