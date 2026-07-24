PSG, Real Madrid : une offre à 100 M€ met Paris sous pression

Le PSG voit un concurrent de poids avancer dans le dossier Yan Diomandé. Le Real Madrid serait prêt à miser très gros sur l’ailier ivoirien du RB Leipzig, déjà suivi avec insistance par Luis Campos.

Le Real Madrid prêt à passer à l’action

Déjà confronté à la concurrence de Liverpool dans le dossier Yan Diomandé, le PSG doit désormais composer avec l’intérêt du Real Madrid. D’après les informations relayées par Foot01, le club merengue serait disposé à proposer 100 M€ au RB Leipzig.

À Madrid, le profil de l’international ivoirien plaît pour compléter une attaque déjà emmenée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le jeune ailier, né en novembre 2006, pourrait également incarner une solution à plus long terme si l’avenir du Brésilien venait à s’assombrir.

Le PSG refuse de céder à la surenchère

Le montant évoqué ne répondrait pourtant pas encore aux exigences de Leipzig. Le club allemand réclamerait au moins 120 M€ pour son élément prometteur, actuellement valorisé à 90 M€ par Transfermarkt. Une somme que Luis Campos ne semble pas disposé à débourser malgré l’accord donné très tôt par le joueur au PSG.

En marge de ce dossier majeur, Paris a officialisé le départ de son jeune gardien Martin James au FC Köln, où il s’est engagé jusqu’en juin 2029.

Officiel : Martin James signe au FC Köln. Le gardien de 18 ans quitte le PSG et s’engage jusqu’en juin 2029. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2080625627258888600

Akliouche, l’autre priorité offensive

Le PSG travaille parallèlement sur la piste Maghnes Akliouche. Les discussions avanceraient mieux avec l’AS Monaco, qui pourrait laisser partir son milieu offensif français contre une somme proche de 50 M€. Le dossier Akliouche apparaît donc moins complexe à négocier.

Paris ne souhaite toutefois pas se précipiter pour Diomandé. Mais si le Real Madrid transforme son intérêt en offre ferme, la marge de manœuvre de Luis Campos pourrait rapidement se réduire.