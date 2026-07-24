À LA UNE DU 24 JUIL 2026
[21:12]FC Nantes : Der Zakarian réclame trois renforts et prépare un grand ménage
[20:53]OL : Fonseca récupère Fofana et se rassure avant le Sparta Prague
[20:33]Real Madrid : Güler se rate, une pépite sauve les Merengues
[20:12]ASSE : Reims boucle déjà ses arrivées et prépare encore plusieurs départs
[19:53]PSG : un transfert à 40 M€ bouleverse les retrouvailles prévues à Majorque
[19:32]ASSE : le nouvel entraîneur renforce encore son staff avec un spécialiste
[19:13]PSG : L’Atlético boucle une opération à 40 M€ !
[18:53]LOSC : Une septième recrue arrive, le chantier n’est pas terminé
[18:35]OM : un dernier test de prestige programmé avant la Ligue 1
[17:54]OM : Valence passe à l’offensive et menace un dossier marseillais

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, Real Madrid : une offre à 100 M€ met Paris sous pression

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 16:53
PSG, Real Madrid : une offre à 100 M€ met Paris sous pression

Le PSG voit un concurrent de poids avancer dans le dossier Yan Diomandé. Le Real Madrid serait prêt à miser très gros sur l’ailier ivoirien du RB Leipzig, déjà suivi avec insistance par Luis Campos.

Le Real Madrid prêt à passer à l’action

Déjà confronté à la concurrence de Liverpool dans le dossier Yan Diomandé, le PSG doit désormais composer avec l’intérêt du Real Madrid. D’après les informations relayées par Foot01, le club merengue serait disposé à proposer 100 M€ au RB Leipzig.

À Madrid, le profil de l’international ivoirien plaît pour compléter une attaque déjà emmenée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le jeune ailier, né en novembre 2006, pourrait également incarner une solution à plus long terme si l’avenir du Brésilien venait à s’assombrir.

Le PSG refuse de céder à la surenchère

Le montant évoqué ne répondrait pourtant pas encore aux exigences de Leipzig. Le club allemand réclamerait au moins 120 M€ pour son élément prometteur, actuellement valorisé à 90 M€ par Transfermarkt. Une somme que Luis Campos ne semble pas disposé à débourser malgré l’accord donné très tôt par le joueur au PSG.

En marge de ce dossier majeur, Paris a officialisé le départ de son jeune gardien Martin James au FC Köln, où il s’est engagé jusqu’en juin 2029.

Akliouche, l’autre priorité offensive

Le PSG travaille parallèlement sur la piste Maghnes Akliouche. Les discussions avanceraient mieux avec l’AS Monaco, qui pourrait laisser partir son milieu offensif français contre une somme proche de 50 M€. Le dossier Akliouche apparaît donc moins complexe à négocier.

Paris ne souhaite toutefois pas se précipiter pour Diomandé. Mais si le Real Madrid transforme son intérêt en offre ferme, la marge de manœuvre de Luis Campos pourrait rapidement se réduire.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, Real Madrid