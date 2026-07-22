La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En cas d’échec avec Maghnes Akliouche, le PSG pourrait mettre le cap sur un attaquant qui s’est distingué durant la Coupe du Monde 2026.

De Ketelaere dans le viseur du PSG

Le PSG continue d’explorer plusieurs options pour compléter son animation offensive. Alors que Maghnes Akliouche reste une piste importante pour les dirigeants parisiens, Luis Enrique aurait également coché le nom de Charles De Ketelaere. Selon le Corriere dello Sport, l’international belge est très courtisé sur ce mercato estival. Estimé à environ 50 millions d’euros, le joueur attire notamment des clubs de Premier League, le Bayern Munich mais aussi le Paris Saint-Germain.

Le technicien parisien apprécie particulièrement la polyvalence du joueur. Charles De Ketelaere est capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs : en soutien d’un attaquant, sur un côté ou dans un rôle plus axial. Un profil qui correspond aux attentes de Luis Enrique, toujours à la recherche de joueurs capables de s’adapter à différents schémas et d’apporter de la variété dans l’animation offensive. En cas de blocage dans les discussions avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche, le Belge pourrait donc devenir une véritable alternative pour le PSG.

Le héros belge face à l’Espagne

La Coupe du Monde 2026 a renforcé la cote de Charles De Ketelaere. L’attaquant belge est devenu le seul joueur à avoir réussi à marquer contre l’Espagne durant le tournoi. En quart de finale face à la Roja, il avait inscrit un but d’une tête décroisée, même si la Belgique s’était finalement inclinée sur le score de 2-1. Une performance qui a forcément attiré encore davantage les regards des grands clubs européens.

Le PSG ne veut donc pas dépendre d’un seul dossier. Si Maghnes Akliouche reste une priorité pour renforcer le secteur offensif, Charles De Ketelaere représente une option haut de gamme avec une expérience internationale déjà importante. Reste désormais à savoir si Paris passera réellement à l’action pour le joueur belge ou si Luis Enrique obtiendra finalement le profil monégasque qu’il apprécie également.