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FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : 150 M€ pour Bradley Barcola ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 22:30
Bradley Barcola (PSG)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquée avec les Bleus, Bradley Barcola (23 ans) pourrait quitter le PSG contre une somme avoisinant les 150 millions d’euros.

Le mercato du PSG pourrait connaître un énorme rebondissement avec Bradley Barcola. Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquée sous le maillot de l’équipe de France, l’ailier parisien serait désormais au centre des convoitises européennes. Plusieurs cadors auraient déjà manifesté leur intérêt pour l’international français.

Le PSG ouvre la porte à une vente XXL ?

Selon Ekrem Konur, le PSG aurait informé plusieurs clubs de sa volonté de créer une véritable concurrence autour du dossier Bradley Barcola : « Le PSG a informé les clubs de leur volonté de vendre Bradley Barcola, dans le but de créer un processus d’enchères compétitif. Barcelone, Bayern, City, Arsenal, Liverpool et United ont reçu des offres à partir de 70 M€. » Une stratégie qui viserait à faire grimper les enchères autour du joueur de 23 ans. Alors que Paris affirme publiquement que Barcola n’est pas à vendre, le club aurait fixé un prix particulièrement élevé pour accepter d’ouvrir la porte : environ 150 millions d’euros.

Toujours selon cette source, Bradley Barcola aurait exprimé son envie de quitter Paris afin d’obtenir davantage d’opportunités comme titulaire. Malgré une progression importante depuis son arrivée au PSG, l’ailier français souhaiterait disposer d’un rôle plus central dans un projet sportif. Une situation qui pourrait pousser les dirigeants parisiens à réfléchir à une énorme opération financière.

Liverpool en tête pour accueillir Barcola 

Parmi les nombreux prétendants annoncés, Liverpool serait actuellement le club le mieux placé pour tenter sa chance. Les Reds apprécient particulièrement le profil de Barcola, capable d’évoluer sur les deux ailes et d’apporter vitesse, percussion et efficacité dans les derniers mètres. Après avoir brillé avec les Bleus au Mondial 2026, l’ancien Lyonnais dispose désormais d’une cote très élevée sur le marché.

Si une vente à 150 millions d’euros reste encore hypothétique, le simple intérêt de plusieurs géants européens place le PSG en position de force. Luis Enrique devra désormais trancher : conserver un joueur à fort potentiel ou profiter d’une occasion exceptionnelle pour réinvestir une somme record sur le marché. Le dossier Barcola (23 ans) pourrait donc devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival.

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