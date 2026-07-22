La Coupe du Monde 2026 finie, Kylian Mbappé et Ester Exposito se sont retrouvés dans l’intimité.

Éliminé de la Coupe du Monde 2026 après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé a rapidement fait parler de lui… en dehors des terrains.

Mbappé aperçu avec Ester Expósito à Miami

Quelques heures seulement après la fin du parcours des Bleus, le capitaine français a été aperçu dans une boîte de nuit de Miami en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito. Des images des deux personnalités ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

On y aperçoit Kylian Mbappé et la star espagnole passer la soirée dans un établissement de Miami, où de nombreux invités célébraient la fin de la compétition. Cette sortie intervient dans un contexte forcément particulier pour l’attaquant français, encore marqué par l’élimination de la sélection tricolore.

Une apparition qui fait énormément réagir

La présence d’Ester Expósito aux côtés de Kylian Mbappé n’est évidemment pas passée inaperçue. Très populaire en Espagne comme à l’international, l’actrice a immédiatement attiré l’attention des internautes, qui ont largement commenté ces images. En quelques heures, les séquences ont fait le tour des réseaux sociaux, alimentant de nombreuses réactions et spéculations.

Si cette apparition commune fait beaucoup parler, rien ne permet d’affirmer la nature des liens entre Kylian Mbappé et Ester Expósito. Les deux célébrités ont simplement été aperçues dans le même établissement à Miami après la fin du parcours des Bleus au Mondial. Une séquence qui suffit toutefois à enflammer les réseaux sociaux, où les commentaires se multiplient depuis la diffusion des images.