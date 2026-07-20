Espagne – Argentine (1-0) : la Roja remporte la Coupe du Monde grâce à une priorité du PSG !

Dominatrice de bout en bout, l’Espagne a décroché la Coupe du monde 2026 en venant à bout de l’Argentine (1-0 a.p.) au MetLife Stadium. Longtemps frustrée par Emiliano Martinez, la Roja a fini par faire la différence en prolongation grâce à Ferran Torres, ciblé par le PSG.

L’Espagne est de nouveau sur le toit du monde. Seize ans après son premier sacre en 2010, la Roja a remporté la Coupe du monde 2026 en dominant l’Argentine (1-0 après prolongation), ce dimanche au MetLife Stadium de New York. Une victoire logique au terme d’une finale maîtrisée de bout en bout.

Dès l’entame, les hommes de Luis de la Fuente ont confisqué le ballon et multiplié les offensives. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Ferran Torres ont tenté de faire sauter le verrou argentin, mais Emiliano Martinez a longtemps repoussé l’échéance (11 arrêts) tandis que l’Albiceleste, très défensive, ne parvenait presque jamais à se montrer dangereuse.

Le tournant est intervenu en fin de temps réglementaire avec l’expulsion d’Enzo Fernandez pour un deuxième carton jaune. En supériorité numérique, l’Espagne a accentué sa domination jusqu’à trouver enfin la faille à la 106e minute. Sur une remise de Nico Williams, Ferran Torres, cible prioritaire du PSG, a repris le ballon de volée pour inscrire le seul but de la rencontre et offrir le titre mondial à la Roja.

Malgré une ultime alerte en fin de prolongation, les Espagnols ont parfaitement géré leur avantage pour s’offrir un deuxième sacre mondial. Une consécration méritée pour une sélection qui a imposé sa maîtrise technique et sa domination tout au long de cette finale face au champion du monde en titre.