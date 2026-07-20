Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

En pleine visite médicale au Paris FC, Lassine Sinayoko (Auxerre, 26 ans) a pourtant envoyé à l’OL comme sa destination idéale.

Longtemps associé à plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais, Lassine Sinayoko semble désormais se rapprocher du Paris FC. L’international malien est actuellement en train d’y passer sa visite médicale, preuve que son avenir est sur le point de s’écrire loin de l’AJ Auxerre.

Pourtant, certains observateurs imaginaient un tout autre scénario pour l’attaquant de 26 ans. À commencer par Djibril Sidibé, ancien international malien, qui voyait davantage Sinayoko s’épanouir sous les couleurs de l’OL.

L’OM a longtemps été associé au dossier

Au cours des dernières semaines, le nom de Lassine Sinayoko est revenu avec insistance du côté de l’OM. Son profil de joueur généreux dans l’effort, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque et de multiplier les appels en profondeur, semblait correspondre aux besoins recherchés par plusieurs clubs français.

Le RC Lens et le Stade Rennais ont également été évoqués, sans qu’aucune piste ne se concrétise réellement. Pendant ce temps, le Paris FC a poursuivi son travail en coulisses jusqu’à prendre une longueur d’avance. À tel point que le joueur est désormais attendu dans la capitale pour finaliser son transfert.

Djibril Sidibé voyait plutôt l’OL pour Sinayoko

Si le Paris FC semble avoir remporté la bataille, Djibril Sidibé estime qu’une autre destination aurait été plus adaptée à la progression du Malien. L’ancien défenseur de Monaco et de l’équipe de France considère que l’Olympique Lyonnais représentait un projet particulièrement intéressant.

« Il devrait choisir un club où il est sûr d’avoir du temps de jeu, c’est le plus important, a-t-il récemment analysé chez Africafoot. Lassine Sinayoko est un très bon joueur, qui a gagné en maturité et capable d’évoluer dans tous les grands championnats européens. Crystal Palace ne paraît pas un mauvais choix, si le club est très intéressé par ses services. C’est une équipe qui a un jeu vers l’avant, qui correspond au style de Sinayoko. L’Olympique Lyonnais est une équipe en reconstruction et avec un entraîneur qui aime aussi les jeunes. C’est aussi un bon choix. » Pour Sidibé, Lyon cochait donc plusieurs cases : un projet sportif en pleine reconstruction, un entraîneur susceptible de faire confiance aux jeunes profils offensifs et un environnement propice à la progression.

L’OM avait-il besoin d’un tel profil ?

Du côté de l’OM, la question peut également se poser. Avec Bruno Genesio désormais installé sur le banc, le club phocéen cherche à construire un effectif plus intense et plus mobile offensivement. Dans cette optique, le profil de Sinayoko avait de quoi séduire : capable de presser, de prendre la profondeur et de dépanner sur plusieurs postes, il offrait une palette intéressante.

Mais les priorités marseillaises semblent finalement avoir évolué au fil des semaines, laissant le champ libre au Paris FC. À moins d’un improbable retournement de situation, l’ancien Auxerrois ne devrait donc pas rejoindre la Canebière cet été mais plutôt le Paris FC… qui confirme ses ambitions sur ce mercato estival.