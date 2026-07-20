Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Révélation de la fin de saison du RC Lens, Mezian Mesloub (16 ans) va signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Le RC Lens tient sans doute l’une des plus belles victoires de son mercato… sans dépenser le moindre euro. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la formation artésienne, Mezian Mesloub est sur le point de s’engager durablement avec son club formateur.

Une révélation née face au FC Nantes

Courtisé par plusieurs écuries européennes après une fin de saison exceptionnelle, le jeune attaquant de 16 ans a finalement choisi de poursuivre son développement sous les couleurs sang et or. Le grand public a découvert Mezian Mesloub au mois de mai dernier. Entré en jeu face au FC Nantes, le jeune attaquant n’avait eu besoin que de quelques secondes pour faire parler de lui. Cinq secondes exactement après son entrée sur la pelouse, il trouvait déjà le chemin des filets pour inscrire son premier but en Ligue 1. Un scénario totalement fou qui avait immédiatement propulsé son nom parmi les plus grands espoirs du football français.

Selon L’Équipe, la signature du premier contrat professionnel de Mezian Mesloub figurait tout en haut des priorités des dirigeants du RC Lens cet été. Objectif atteint. Le jeune international U17 portugais va parapher son premier contrat professionnel avec le Racing Club de Lens. Si la durée exacte de son engagement n’a pas filtré, le club est désormais tout proche de sécuriser l’avenir de son prodige. Une excellente nouvelle pour Dino Toppmöller et pour toute la direction artésienne.

Benfica et le PSV étaient à l’affût

La concurrence était pourtant bien réelle. Benfica avait formulé une proposition concrète au jeune attaquant, tandis que le PSV Eindhoven suivait également son évolution avec beaucoup d’attention. Deux clubs réputés pour leur capacité à développer les jeunes talents, mais cela n’a pas suffi à convaincre Mesloub de quitter le Nord. Très attaché au RC Lens et à son environnement, le jeune buteur estime pouvoir poursuivre sa progression dans un club qui lui fait confiance depuis plusieurs années.

Son choix est également conforté par le début de préparation estivale. La semaine dernière, Mezian Mesloub s’est encore illustré en inscrivant un doublé lors du match amical face à Boulogne-sur-Mer, confirmant tout le potentiel entrevu en fin de saison dernière. À seulement 16 ans, il semble déjà frapper avec insistance à la porte de l’équipe première. En sécurisant la signature de Mezian Mesloub, le RC Lens réalise peut-être l’une des opérations les plus importantes de son été.