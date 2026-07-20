Lancé en Ligue 1 la saison dernière, Mezian Mesloub (16 ans) a signé son premier contrat professionnel au RC Lens.

Le RC Lens continue de préparer l’avenir et vient d’officialiser une signature importante pour son projet sportif. Révélation de la saison 2025/26 avec une entrée remarquée en Ligue 1, Mezian Mesloub a paraphé son premier contrat professionnel avec les Sang et Or.

Une récompense pour Mesloub

Lensois depuis huit saisons, Mezian Mesloub poursuit donc son aventure avec son club formateur. Le jeune milieu offensif avait marqué les esprits lors de ses premières apparitions avec l’équipe professionnelle, notamment en inscrivant son premier but en Ligue 1 dès sa première saison au plus haut niveau. Une progression qui a convaincu les dirigeants artésiens de miser sur lui sur le long terme.

Jean-Louis Leca, désormais impliqué dans la construction du projet lensois, n’a pas caché son enthousiasme concernant le jeune talent : « Au-delà de ses qualités techniques, c’est la faculté qu’a Mezian Mesloub à se connecter au reste de l’équipe qui est prometteuse. Il doit continuer à charbonner pour se faire une place dans le groupe et gratter du temps de jeu. »

Leca séduit par son profil

Une déclaration qui résume parfaitement les attentes du club : accompagner un joueur talentueux tout en lui demandant de continuer ses efforts pour franchir les prochaines étapes. Cette signature illustre une nouvelle fois la volonté du RC Lens de protéger ses meilleurs éléments issus de son centre de formation. Après avoir lancé plusieurs jeunes ces dernières saisons, le club artésien continue de donner une place importante à ses talents internes.

Pour Mezian Mesloub, l’objectif sera désormais de confirmer avec les professionnels et de gagner progressivement du temps de jeu dans un effectif ambitieux. Doté d’une belle qualité technique et d’une capacité à créer des connexions avec ses partenaires, Mesloub possède un profil apprécié par le staff lensois. Son premier contrat professionnel n’est donc pas une finalité, mais le début d’un nouveau défi. Le RC Lens espère désormais voir son jeune milieu offensif poursuivre sa progression et devenir l’un des prochains visages forts du club.