Alor que son avenir est en suspens au RC Lens, Mamadou Sangaré (24 ans) a fait parler de lui sitôt la Coupe du Monde 2026 terminée.

L’avenir de Mamadou Sangaré reste l’un des dossiers chauds du mercato estival du RC Lens. Courtisé après une saison convaincante et régulièrement annoncé sur le départ, le milieu de terrain de 24 ans n’a toujours pas fixé son futur.

Sangaré ne mâche pas ses mots

En attendant d’en savoir plus sur sa prochaine destination, l’international malien s’est fait remarquer… sur les réseaux sociaux. Quelques heures seulement après la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Sangaré a livré un avis pour le moins tranché, qui n’a pas tardé à faire réagir les supporters lensois.

Alors que des millions de supporters avaient les yeux rivés sur la finale du Mondial, Mamadou Sangaré n’a visiblement pas été emballé par le spectacle proposé. Le Lensois a publié un message particulièrement direct : « LA FINALE LA PLUS NULLE DE L’HISTOIRE DU FOOTBALL POUAHHH » Une publication qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions. Si certains internautes ont trouvé la sortie excessive, beaucoup de supporters du RC Lens ont surtout pris cette déclaration avec humour.

Les supporters du RC Lens amusés

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé à fleurir. Beaucoup de supporters du RC Lens ont avoué partager, au moins en partie, le sentiment de leur joueur. La finale entre l’Espagne et l’Argentine a en effet laissé certains observateurs sur leur faim, malgré l’enjeu immense et la qualité des deux sélections. Le rythme du match et le faible nombre d’occasions franches ont alimenté les critiques après la rencontre. Dans ce contexte, la publication de Sangaré a été accueillie avec le sourire par une bonne partie de la communauté lensoise, qui apprécie le franc-parler du milieu malien.

Si cette sortie a amusé les supporters, elle n’efface évidemment pas les nombreuses interrogations concernant son avenir. Depuis plusieurs semaines, Mamadou Sangaré figure parmi les joueurs susceptibles de quitter le RC Lens. Ses performances ont attiré plusieurs clubs et un transfert reste une possibilité sérieuse avant la fermeture du mercato. Du côté des dirigeants artésiens, aucune décision définitive n’a encore été annoncée. Le joueur poursuit normalement sa préparation sous les ordres de Dino Toppmöller, mais son nom revient régulièrement parmi les dossiers les plus sensibles de l’été.