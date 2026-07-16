Équipe de France : l’Angleterre déroule le tapis rouge aux Bleus pour la troisième place du Mondial !

Éliminée par l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde (2-1), l’Angleterre retrouvera l’équipe de France samedi à Miami pour tenter de décrocher la troisième place. Mais Thomas Tuchel ne cache pas son immense déception et assure qu’aucun joueur ne souhaite réellement participer à cette petite finale.

La médaille de bronze ne semble pas vraiment passionner les Anglais. Alors que les Three Lions avaient pourtant ouvert le score face à l’Argentine, ils ont finalement été renversés et privés d’une place en finale du Mondial.

Une élimination particulièrement difficile à digérer pour Thomas Tuchel et ses joueurs. Le sélectionneur anglais l’a clairement fait savoir au moment d’évoquer la rencontre face aux Bleus.

Tuchel démolit l’intérêt de la petite finale

« Aucun de nos joueurs ni aucun des joueurs français ne souhaite disputer ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir », a déclaré Thomas Tuchel.

Une sortie très franche qui traduit l’état d’esprit du vestiaire anglais avant ce dernier rendez-vous. Quelques jours seulement après avoir vu leur rêve mondial s’effondrer, les Three Lions vont devoir se remobiliser pour un match dont l’enjeu paraît forcément secondaire.

La France se trouve évidemment dans une situation similaire après son élimination. Mais les déclarations de Tuchel pourraient offrir une source de motivation supplémentaire aux Bleus, bien décidés à terminer leur parcours sur une victoire.

Un avantage physique pour les Bleus

L’Angleterre devra également composer avec un jour de récupération de moins que l’équipe de France. Un désavantage non négligeable à la fin d’un tournoi particulièrement éprouvant physiquement et mentalement.

Entre la déception de l’élimination, la fatigue accumulée et le manque d’enthousiasme affiché par son sélectionneur, l’Angleterre ne semble donc pas aborder cette rencontre dans les meilleures conditions. De quoi dérouler, en apparence, le tapis rouge aux Français pour monter sur la troisième marche du podium.

Tuchel promet néanmoins que son équipe ne galvaudera pas le rendez-vous. « Nous le ferons avec professionnalisme », a-t-il assuré.

L’Angleterre veut malgré tout réagir

Très critiqué après la défaite contre l’Albiceleste, le technicien allemand sait qu’une nouvelle contre-performance fragiliserait encore davantage sa position. Il attend donc une réaction d’orgueil de la part de ses joueurs.

« L’important pour nous, c’est de réagir. C’est ce qu’il faut faire au plus haut niveau du sport », a rappelé Tuchel.

Les Bleus sont donc prévenus : malgré son discours désabusé, l’Angleterre ne leur offrira pas la troisième place. Mais avec une journée de repos supplémentaire et des Three Lions encore profondément marqués par leur élimination, la France possède une belle occasion de conclure son Mondial sur une note positive.