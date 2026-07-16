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FRANCE

OM Mercato : mauvais signal pour l’avenir d’Igor Paixão ?

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 19:20
Igor Paixao (OM)

Igor Paixão s’est entraîné à l’écart du groupe de l’OM en Côte d’Ivoire, un détail qui relance les interrogations autour de son avenir au mercato.

L’OM poursuit son séjour en Côte d’Ivoire dans le cadre du renouvellement de son partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien. Lors de la séance organisée jeudi au stade Félix-Houphouët-Boigny, un détail n’est pas passé inaperçu : Igor Paixão n’a pas participé au travail collectif avec ses partenaires.

L’attaquant brésilien a effectué une séance à part, aux côtés d’Hilan Hamzaoui Slimani, comme le rapporte FootMarseille. Si aucune raison officielle n’a été communiquée concernant cette situation, ce choix interpelle.

Un signal qui relance les spéculations ?

Cette mise à l’écart temporaire intervient dans une période où chaque détail autour de l’effectif marseillais est scruté. Une préparation estivale peut évidemment amener des séances individualisées, notamment pour gérer la condition physique ou une reprise progressive, mais l’absence de Paixão du groupe nourrit forcément les interrogations.

Le Brésilien reste un joueur suivi sur le marché et l’OM devra rapidement clarifier sa situation. Une simple précaution physique ou le signe d’un dossier mercato en mouvement ? Pour l’instant, aucune information ne permet de confirmer un départ, mais cette séance à part constitue un élément à surveiller.

Paixão attendu en amical ?

Les Marseillais termineront leur passage en Côte d’Ivoire vendredi avec une rencontre amicale face au Yamoussoukro FC. Cette opposition pourrait permettre d’en savoir davantage sur l’état de forme d’Igor Paixão et sur sa place dans les plans de Bruno Genesio.

Pour l’instant, le doute demeure : simple gestion physique ou premier indice d’un mercato encore agité ? Les prochains jours devraient apporter des réponses.

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