OM : Paixão, Gouiri, Aguerd… Lorenzi ouvre la porte à tous les départs !

Sous surveillance de la DNCG et contraint de respecter plusieurs engagements financiers, l’OM devra vendre durant ce mercato. Grégory Lorenzi l’a confirmé : la direction marseillaise étudiera toutes les offres jugées suffisamment intéressantes, même pour ses cadres.

Lorenzi ne ferme la porte à personne

Présent en conférence de presse, Grégory Lorenzi a affiché une position très claire concernant le mercato de l’Olympique de Marseille : « On écoutera toutes les bonnes offres qui se présenteront à nous. » Une déclaration qui laisse entendre qu’aucun joueur ne serait totalement intransférable cet été. La direction phocéenne ne souhaite pas brader son effectif, mais elle pourrait accepter de se séparer de plusieurs éléments importants en cas de proposition satisfaisante.

Paixão et Gouiri également concernés

Parmi les joueurs susceptibles d’être sollicités figurent Igor Paixão et Amine Gouiri, deux des hommes forts de la saison dernière. Malgré leur importance sportive, les deux attaquants pourraient donc être concernés par cette grande opération dégraissage. Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Timothy Weah seraient également susceptibles de quitter Marseille si une offre correspondant aux attentes du club arrivait sur le bureau de Lorenzi.

L’OM doit respecter ses promesses à la DNCG

Cette politique s’explique avant tout par la situation financière du club. Suivi et encadré par la DNCG pour ce mercato comme pour les prochaines périodes de transferts, l’OM a pris des engagements qu’il doit désormais respecter. Cela passera notamment par des ventes et par une gestion beaucoup plus stricte de sa masse salariale. Marseille ne pourra pas réinvestir librement toutes les sommes récoltées, ce qui limite également les ambitions du club dans le sens des arrivées.

Un mercato sous haute tension à Marseille

Après la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe, d’autres départs importants pourraient donc intervenir dans les prochaines semaines. Grégory Lorenzi devra trouver le juste équilibre entre la nécessité de renflouer les caisses et celle de conserver un effectif compétitif à la disposition de Bruno Genesio. Les supporters sont prévenus : même les joueurs les plus performants de la saison dernière pourraient partir si le prix proposé est suffisamment élevé.