OM Mercato : c’est confirmé, un chouchou de Genesio qui fait saliver la Ligue 1 va signer !

Très apprécié par Bruno Genesio depuis la reprise, le jeune Nouhoum Kamissoko va prolonger son contrat.

L’OM continue de sécuriser ses jeunes talents. Comme déjà rapporté sur notre site il y a plusieurs jours, les dirigeants marseillais avaient formulé une offre pour étendre le bail du jeune Nouhoum Kamissoko. Et selon les informations de La Minute OM, le club phocéen est cette fois certain d’enregistrer la prolongation du milieu de terrain. Kamissoko a prolongé son contrat avant les vacances, s’engageant ainsi jusqu’en 2029.

Un talent qui monte en puissance à Marseille

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’académie malienne des Étoiles du Mandé, Nouhoum Kamissoko a franchi les étapes avec patience. Capitaine de la réserve olympienne, il a réalisé une saison convaincante avec deux buts en 18 rencontres avant d’être récompensé par une promotion dans le groupe professionnel.

Le milieu défensif a disputé ses trois premiers matches de Ligue 1 lors de l’exercice 2025-2026, confirmant la confiance placée en lui par le staff marseillais. Son profil athlétique, sa capacité à récupérer les ballons et à casser les lignes séduisent les dirigeants, qui souhaitent désormais construire sur le long terme avec lui.

Un joueur qui avait déjà tapé dans l’œil de Bruno Genesio

Avant même de s’installer durablement dans le groupe professionnel, Nouhoum Kamissoko faisait partie des jeunes éléments les plus prometteurs du centre de formation marseillais. Son nom a notamment été associé aux jeunes joueurs qui ont tapé dans l’œil de Bruno Genesio depuis la reprise de l’entraînement.

Cette nouvelle prolongation confirme que l’OM partage cette vision. Le club ne veut prendre aucun risque avec un joueur considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération, et qui a séduit plusieurs clubs de Ligue 1.

L’OM prépare l’avenir

En verrouillant Nouhoum Kamissoko, Marseille poursuit sa stratégie de valorisation de ses jeunes joueurs. Le Malien, capable d’évoluer en sentinelle comme dans un rôle de box-to-box, possède encore une importante marge de progression.

Avec davantage de temps de jeu attendu cette saison, il pourrait s’imposer comme une véritable alternative dans la rotation de l’effectif olympien. Cette prolongation apparaît ainsi comme un signal fort : l’OM croit en son potentiel et entend lui donner les moyens de franchir un nouveau cap.

Reste désormais à confirmer cette confiance sur les terrains. Mais en interne, tout indique que Nouhoum Kamissoko fait déjà partie des joueurs appelés à compter dans le futur de l’Olympique de Marseille.