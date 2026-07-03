Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

À peine arrivé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio sait déjà comment et avec qui relancer l’équipe la saison prochaine.

L’OM continue de structurer son projet autour de ses jeunes talents. Dans cette dynamique, le nom de Nouhoum Kamissoko (21 ans) revient avec insistance dans les bureaux du club phocéen.

Une confiance claire de l’OM

Le jeune milieu de terrain malien, sous contrat jusqu’en juin 2027, est désormais au centre des discussions pour une prolongation de contrat. Selon Valentin GDS (FC Marseille), les dirigeants marseillais ont déjà formulé une offre pour étendre son bail jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option.

En interne, Kamissoko est clairement identifié comme un joueur d’avenir. Le club voit en lui un profil capable de s’imposer progressivement dans la rotation, tout en représentant une valeur sportive mais aussi financière sur le long terme. Le joueur, de son côté, ne serait pas fermé à cette idée. Bien au contraire, il verrait d’un bon œil la possibilité de s’inscrire dans la durée avec l’OM et de franchir les étapes au sein de son club formateur.

Genesio valide le projet

Arrivé récemment sur le banc de l’OM, Bruno Genesio aurait déjà été séduit par le profil du jeune milieu. Son intelligence de jeu et sa capacité à évoluer dans différents rôles du milieu de terrain correspondent parfaitement aux idées du technicien. Ce type de profil jeune et malléable s’inscrit pleinement dans la nouvelle orientation du projet marseillais, qui mise sur un équilibre entre expérience et formation.

Si les discussions avancent dans le bon sens, une prolongation jusqu’en 2029 pourrait rapidement être officialisée. Une manière pour l’OM de sécuriser un joueur prometteur tout en envoyant un signal fort sur sa politique de développement.