Propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian a confirmé avoir reçu plusieurs propositions de rachat pour l’un de ses clubs. Sans être pressé, l’homme d’affaires français laisse clairement la porte ouverte à une vente.

Joseph Oughourlian poursuit la réorganisation de ses investissements dans le football. L’Équipe confirme l’information divulguée ce jeudi dans la presse locale. Après s’être désengagé du club italien de Padoue à la fin de l’année 2025, le propriétaire du RC Lens pourrait désormais tourner la page au Millonarios FC, en Colombie.

Oughourlian ne veut pas brader

Selon L’Équipe, le dirigeant de 54 ans, qui possède 86,1 % des parts du club via son fonds Amber Capital, a confirmé avoir été approché par plusieurs investisseurs.Interrogé sur les nombreuses rumeurs circulant en Colombie, Joseph Oughourlian n’a pas démenti l’existence de discussions. « J’ai reçu des offres », a confirmé le patron lensois. Une déclaration qui confirme que l’avenir de Millonarios est bien au cœur des réflexions actuelles.

Le propriétaire du RC Lens a toutefois rappelé qu’il n’était soumis à aucune urgence financière : « J’ai acheté le club en faillite en 2015, maintenant il marche bien et gagne de l’argent. Je ne suis pas pressé et ça va dépendre des prix et du sérieux des acheteurs. » Une manière de rappeler que seule une offre jugée satisfaisante pourrait déboucher sur une vente.

Le RC Lens n’est pas concerné

Cette possible cession s’inscrit dans la continuité de la stratégie menée ces derniers mois par Joseph Oughourlian, qui avait déjà vendu Padoue fin 2025. En parallèle, l’homme d’affaires reste également actionnaire du Real Saragosse, dont il détient environ 5 % des parts.

À ce stade, aucune information ne laisse penser que le RC Lens soit concerné par cette réflexion. Le club artésien demeure au cœur du projet sportif de son propriétaire, tandis que le dossier Millonarios pourrait connaître des avancées dans les prochains mois si les conditions économiques sont réunies.