La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le RC Lens attend encore un renfort en défense et peut-être en attaque, une piste plutôt surprenante a surgi à l’AC Milan… au milieu de terrain.

Le RC Lens pourrait encore réserver quelques surprises sur le mercato. Alors que le club artésien attend toujours un renfort en défense et pourrait également renforcer son attaque, une piste assez inattendue vient d’émerger au milieu de terrain. Le Racing aurait en effet pris des renseignements sur Warren Bondo, actuellement sous contrat avec l’AC Milan.

Le RC Lens sur Warren Bondo ?

Selon Milan News, le RC Lens s’intéresse à Warren Bondo et aurait déjà pris contact avec l’AC Milan afin de connaître les conditions d’une éventuelle opération. Le club artésien envisagerait notamment un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain français. Une formule qui pourrait permettre à Jean-Louis Leca de renforcer l’entrejeu sans engager immédiatement une grosse dépense. Bondo, âgé de 22 ans, connaît déjà bien le championnat français. Formé à l’AS Nancy-Lorraine, il avait rapidement attiré l’attention grâce à ses qualités athlétiques et son volume de jeu.

Le nom de Warren Bondo n’est d’ailleurs pas totalement nouveau sur le marché français. Au début du mercato, son profil avait notamment été associé au Stade Rennais. L’Udinese et Stuttgart avaient également été cités parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain. Le RC Lens pourrait donc désormais venir s’ajouter à cette liste de prétendants.

Une piste surprenante pour Leca

Cette piste est toutefois assez inattendue puisque le Racing semblait surtout concentré sur le recrutement d’un défenseur supplémentaire. Le club pourrait également chercher un attaquant selon les éventuels départs enregistrés dans les prochaines semaines. L’arrivée potentielle de Bondo apporterait donc une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Son profil pourrait notamment offrir davantage d’impact physique et de percussion au milieu lensois.

L’option d’un prêt avec option d’achat pourrait être intéressante pour le Racing. Elle permettrait au club de tester Bondo dans son projet avant de décider définitivement d’investir sur lui. Pour le joueur, rejoindre Lens pourrait également représenter une opportunité de retrouver du temps de jeu et de relancer son parcours. Le dossier n’en serait toutefois qu’au stade des renseignements et aucune offre officielle n’est annoncée à ce stade.