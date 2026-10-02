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FRANCE

RC Lens : un ancien Lensois rattrapé par une affaire qui fait du bruit

Par William Tertrin - 2 Oct 2026, 22:20

L’ancien joueur et directeur sportif du RC Lens Jocelyn Blanchard est visé par plusieurs signalements internes à l’ESTAC, où il occupe depuis juillet le poste de directeur sportif.

Le nom de Jocelyn Blanchard, bien connu du côté du RC Lens, se retrouve au cœur d’une affaire qui agite actuellement l’ESTAC Troyes. Nommé directeur sportif du club aubois en juillet dernier, l’ancien Lensois fait l’objet de plusieurs signalements internes de la part de salariées, concernant notamment des remarques à caractère sexiste et des gestes jugés déplacés.

L’affaire a pris une nouvelle dimension cette semaine avec la venue à Troyes d’Elisa Sicking-Bressler, responsable du « safeguarding » au sein du City Football Group (CFG), propriétaire de l’ESTAC. Venue de Manchester, celle-ci était présente au club mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre afin de suivre le dossier. Le dispositif de safeguarding du CFG vise notamment à prévenir et traiter les situations d’abus, de violences et de harcèlement.

Plusieurs signalements internes à l’ESTAC

Selon les informations de L’Est-Éclair, confirmées depuis par plusieurs médias, plusieurs salariées auraient signalé des comportements qu’elles estiment inappropriés de la part du directeur sportif. Des remarques sexistes, des sous-entendus ainsi que des gestes déplacés sont notamment évoqués.

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La direction du club aurait reçu les différentes personnes concernées. Le comité social et économique (CSE) de l’ESTAC a également été informé de la situation. À ce stade, les démarches rapportées sont internes et aucune procédure judiciaire n’a été engagée, selon les informations publiées. Les accusations rapportées n’ont donc pas fait l’objet d’une décision de justice.

Contactés par la presse, ni l’ESTAC ni Jocelyn Blanchard n’avaient souhaité s’exprimer dans l’immédiat. Le club a indiqué qu’il communiquerait lorsqu’il serait en mesure d’apporter des éléments « solides et vérifiés » sur la situation.

Jocelyn Blanchard, un ancien visage du RC Lens

Cette affaire concerne un dirigeant dont le parcours est particulièrement connu dans le Nord. Jocelyn Blanchard a porté le maillot du RC Lens pendant quatre saisons, de 1999 à 2003, après avoir notamment évolué au FC Metz et à la Juventus Turin.

Après sa carrière de joueur, il est également revenu au Racing dans un rôle de directeur sportif, fonction qu’il a occupée au début des années 2010. Il a ensuite poursuivi son parcours dans la direction sportive en Belgique puis à Dunkerque.

Le 17 juillet 2026, l’ESTAC officialisait finalement sa nomination au poste de directeur sportif. Le club troyen mettait alors en avant son expérience du football professionnel et son passage à Lens parmi ses différentes références. Quelques semaines seulement après son arrivée dans l’Aube, son nom se retrouve donc associé à une enquête interne dont les conclusions restent à établir.

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