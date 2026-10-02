FC Nantes : les Kita ont reçu une autre offre que celle de Paulo Tavares !

Alors que Waldemar Kita est désormais entré en négociations avancées avec Paulo Tavares, une autre tentative de rachat du FC Nantes aurait été formulée ces derniers mois.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes continue de livrer de nouveaux épisodes. Alors qu’un protocole d’accord aurait été signé entre la famille Kita et le consortium emmené par Paulo Tavares, une autre offre serait passée sur le bureau du propriétaire des Canaris.

Selon les révélations de Romain Molina, Alexander Raingold se serait associé à quatre autres investisseurs afin de tenter de racheter le FC Nantes. Leur proposition aurait atteint 15 millions d’euros, mais elle aurait été rapidement écartée par Waldemar Kita, qui aurait alors réclamé plus de 45 millions d’euros. Ces éléments sont rapportés par le journaliste dans sa vidéo consacrée aux coulisses de la vente.

Un supporter du FC Nantes devenu administrateur

Le profil d’Alexander Raingold est également particulier. Dirigeant de Générale Continentale Investissements (GCI), société familiale spécialisée dans l’investissement et le développement en immobilier d’entreprise, il est aujourd’hui directeur général délégué de l’entreprise.

Surtout, Raingold est un supporter affiché du FC Nantes. Quelques mois avant que son nom n’apparaisse dans les discussions autour d’une éventuelle reprise, il a intégré le conseil d’administration du club.

Sa nomination comme administrateur a été décidée lors de l’assemblée générale du 2 novembre 2025, pour une durée de six ans, soit jusqu’en 2031. La nomination a été adoptée à l’unanimité des votes. Un choix qui donne donc une résonance particulière aux révélations de Romain Molina : l’homme présenté comme un potentiel candidat au rachat du FC Nantes est également… membre de son conseil d’administration.

Une offre finalement très éloignée des montants actuels

Quelques mois plus tard, les discussions autour de la vente du FC Nantes ont changé d’échelle. Après plusieurs propositions évoquées dans la presse, la famille Kita aurait trouvé un accord avec le consortium de Paulo Tavares, avec un montant de transaction qui pourrait approcher 100 millions d’euros hors bonus, selon L’Équipe. L’opération reste toutefois soumise aux étapes réglementaires, notamment à l’examen de la DNCG.

L’offre attribuée à Alexander Raingold et ses associés, à 15 millions d’euros, apparaît donc comme une piste de reprise distincte, qui n’a finalement pas abouti.