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FRANCE

FC Nantes : le verdict est connu pour Tati, et il est terrible !

Par William Tertrin - 2 Oct 2026, 17:40

Touché au ménisque avec l’équipe de France U19, Tylel Tati devrait être opéré prochainement et manquer environ trois mois de compétition.

C’est une très mauvaise nouvelle pour le FC Nantes. Appelé avec l’équipe de France U19 durant cette trêve internationale, Tylel Tati s’est blessé au ménisque jeudi face à la Turquie (2-1). D’après les informations de L’Équipe, le jeune défenseur nantais devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et son indisponibilité est estimée à trois mois.

À seulement 18 ans, cette blessure vient stopper une nouvelle fois la progression du prometteur défenseur central. Tati avait explosé la saison dernière sous le maillot nantais, avec 21 apparitions en Ligue 1, dont 20 comme titulaire, avant de susciter les convoitises de plusieurs clubs européens.

Un nouveau coup dur pour Nantes

Cette absence tombe au plus mauvais moment pour les Canaris. Tati avait déjà connu un début de saison plus compliqué, mais restait un élément important du projet nantais et l’un des jeunes joueurs les plus suivis du club.

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Son retour pourrait ainsi intervenir seulement vers la fin de l’année ou au début de l’année 2027, selon l’évolution de sa récupération. Pour le FC Nantes, il faudra donc composer sans l’un de ses jeunes défenseurs les plus prometteurs pendant plusieurs semaines.

Le verdict est donc particulièrement lourd pour Tylel Tati, qui devra désormais se concentrer sur sa rééducation avant de retrouver les terrains.

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