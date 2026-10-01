Le PSG pourrait débarrasser l’ASSE et le FC Nantes au prochain mercato d’un phénomène annoncé en Ligue 2.

Le PSG prépare déjà l’avenir. Alors que le club de la capitale dispose d’un effectif particulièrement fourni, Luis Campos et les dirigeants parisiens continuent de surveiller les jeunes talents susceptibles de représenter l’avenir du football français.

Le PSG n’est pas seul sur le dossier Megnan-Pavé

Et un nom commence à circuler avec insistance : Laciné Megnan-Pavé. À seulement 16 ans, l’attaquant de Montpellier impressionne déjà en Ligue 2 et attire désormais l’attention de plusieurs grands clubs européens. Laciné Megnan-Pavé fait partie des plus jeunes joueurs à se faire une place dans le groupe montpelliérain. Régulièrement utilisé par Zoumana Camara, le jeune attaquant aurait déjà réussi à se montrer décisif malgré son très jeune âge. Ses qualités offensives et sa capacité à provoquer les défenses adverses en font un joueur particulièrement surveillé.

Pour Montpellier, l’enjeu est évidemment de protéger sa progression tout en conservant suffisamment longtemps ce talent issu de son projet de formation. Mais la concurrence commence déjà à se manifester. Selon Ekrem Konur, le PSG suivrait le joueur de très près. Le club parisien ne serait toutefois pas le seul à avoir manifesté un intérêt pour le jeune Montpelliérain. L’Atlético de Madrid et le Benfica Lisbonne seraient également attentifs à sa situation. Le spécialiste du mercato évoque même un « fort intérêt » de ces trois clubs. Une concurrence qui pourrait rapidement faire grimper les enchères autour d’un joueur dont la valeur est estimée à environ 5 millions d’euros par Transfermarkt.

L’ASSE et Nantes peuvent sourire

Le scénario d’un départ au mercato hivernal est évoqué, mais rien ne permet pour l’instant d’affirmer que le PSG passera effectivement à l’offensive dès janvier. Paris pourrait aussi décider de continuer à observer le joueur avant d’éventuellement accélérer dans les prochains mois. À 16 ans, la question du projet sportif sera forcément centrale. Pour Megnan-Pavé, rejoindre un grand club européen représente une opportunité exceptionnelle, mais la priorité restera de poursuivre sa progression et d’accumuler du temps de jeu.

Pourquoi cette piste concerne-t-elle indirectement l’ASSE et le FC Nantes ? Tout simplement parce que le PSG pourrait, s’il venait à recruter le jeune Montpelliérain, affaiblir la concurrence en Ligue 2 en retirant l’un de ses talents les plus prometteurs du championnat. L’ASSE et le FC Nantes font partie des clubs qui ambitionnent de retrouver rapidement la Ligue 1. Voir un phénomène de 16 ans quitter la compétition pourrait donc, avec un brin d’ironie, être considéré comme un petit coup de pouce pour les autres prétendants. Pour le MHSC, le dossier s’annonce surtout comme un nouveau test, indirectement suivi par l’ASSE et le FC Nantes.