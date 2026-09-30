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FRANCE

ASSE : Saint-Étienne au top en Ligue 2 et en Ligue 1, le FC Nantes recalé !

Par Louis Chrestian - 30 Sep 2026, 10:20

Geoffroy-Guichard reste une référence du football français. Avec 26 601 spectateurs en moyenne depuis le début de la saison, l’ASSE survole le classement des affluences de Ligue 2. Le FC Nantes, lui, reste au pied du podium.

Il y a un classement dans lequel les Verts mettent tout le monde d’accord. Si la bataille sportive se joue chaque week-end sur les pelouses, celle des tribunes tourne largement à l’avantage de Saint-Étienne. Avec une affluence moyenne de 26 601 spectateurs, Geoffroy-Guichard domine de très loin la Ligue 2. Une nouvelle preuve du soutien dont bénéficie l’ASSE malgré son passage en deuxième division.

L’ASSE creuse un écart impressionnant

Le premier poursuivant des Stéphanois, le FC Sochaux-Montbéliard, attire en moyenne 18 194 spectateurs. Soit 8 407 personnes de moins par rencontre que dans le Chaudron ! Le FC Metz complète le podium avec 17 297 spectateurs.

L’écart est encore plus parlant à l’échelle du championnat. Les 63 premières rencontres de Ligue 2 ont réuni 545 080 spectateurs, pour une moyenne de 8 652 personnes par match. Geoffroy-Guichard accueille donc un peu plus de trois fois la moyenne de la division.

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Les supporters stéphanois donnent ainsi à leur équipe un cadre que bien des clubs de l’élite pourraient lui envier.

Le FC Nantes reste au pied du podium

Dans cette course à la ferveur, le FC Nantes doit se contenter de la quatrième place. Avec 12 602 spectateurs en moyenne à la Beaujoire, les Canaris restent derrière Saint-Étienne, Sochaux et Metz.

Le chiffre nantais dépasse pourtant nettement la moyenne du championnat. Mais face à l’ASSE, la comparaison est sans appel : le Chaudron attire plus du double de spectateurs, avec un écart de 13 999 personnes par rencontre.

Six clubs franchissent actuellement la barre des 10 000 spectateurs de moyenne. Nancy et Reims rejoignent ce groupe, tandis que Montpellier reste juste en dessous.

ClubAffluence moyenne
Saint-Étienne26 601
Sochaux18 194
Metz17 297
Nantes12 602
Nancy10 397
Reims10 057
Montpellier9 758
Dijon9 223
Guingamp7 853
Laval6 606
Rodez6 191
Annecy5 718
Clermont4 444
Dunkerque4 201
Red Star4 070
Boulogne4 050
Grenoble3 799
Pau2 851

Geoffroy-Guichard dans le top 8 français

La performance stéphanoise dépasse même les frontières de la Ligue 2. Toutes divisions confondues, l’ASSE occupe la huitième place du classement des affluences, derrière Marseille, le PSG, Lille, Lyon, Lens, Strasbourg et Rennes.

Au total, 24 stades français affichent une moyenne supérieure à 10 000 spectateurs. Le Stade Malherbe Caen figure également dans cette catégorie, avec une affluence comprise entre 11 000 et 12 000 personnes malgré sa présence en Ligue 3.

Pour Saint-Étienne, ces chiffres confirment la force de son public. Les Verts évoluent en Ligue 2, mais leur soutien populaire reste parmi les plus puissants de France. À eux de transformer cette ferveur en moteur sur le terrain.

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