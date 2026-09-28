Ian Cathro pourrait donner leur chance à quatre jeunes de l’ASSE pour le prochain match des Verts.

La trêve internationale ne sera pas synonyme de repos pour tout le monde à Saint-Étienne. Ce vendredi, l’ASSE va affronter le FC Sion à L’Étrat dans une rencontre amicale forcément particulière pour Ian Cathro.

Cathro va devoir puiser dans la formation de l’ASSE

L’entraîneur écossais de l’ASSE doit composer avec un effectif largement amputé par les convocations internationales et les absences liées aux blessures. Une situation contraignante, mais qui pourrait également ouvrir une belle fenêtre aux jeunes Stéphanois.Avec de nombreuses absences, le technicien des Verts devrait profiter de cette rencontre pour élargir son groupe et donner du temps de jeu à plusieurs éléments issus de la post-formation. Selon Peuple Vert, Marten Paalberg fait notamment partie des joueurs susceptibles d’être convoqués. Gueye Mourtada, Lamine Sonko, Mehdy Lutin, Lucas Reynaud et Étienne Mendy pourraient également compléter le groupe appelé à affronter les Suisses. Pour ces jeunes joueurs, l’occasion est évidemment importante. Une rencontre amicale face à une formation habituée au niveau professionnel représente un test intéressant pour mesurer leur capacité à évoluer avec les grands.

Parmi les joueurs susceptibles de profiter de cette situation, plusieurs profils attirent particulièrement l’attention. Marten Paalberg pourrait notamment avoir une nouvelle occasion de se rapprocher du groupe professionnel. Gueye Mourtada pourrait également être sollicité dans un secteur défensif où les absences réduisent les possibilités de Cathro. Étienne Mendy, déjà observé avec la réserve cette saison, fait lui aussi partie des jeunes susceptibles de profiter de cette période. Enfin, Lucas Reynaud pourrait bénéficier de cette rencontre pour montrer ses qualités à un niveau supérieur. Il ne s’agit évidemment pas encore de parler d’une intégration définitive dans le onze de Ligue 2. Mais une bonne prestation pourrait forcément donner des idées au staff.

Un onze de l’ASSE très remanié face à Sion ?

Peuple Vert imagine ainsi une équipe de départ articulée autour de Larsonneur dans les buts, avec Ferreira, Lamba, Gueye Mourtada et Lengue en défense. Au milieu, Bernauer pourrait être accompagné d’Eymard, Breum et Ballo. Devant, Duffus et Paalberg pourraient être associés. Cette composition reste évidemment hypothétique. Le staff de l’ASSE devra également tenir compte des temps de jeu des joueurs concernés avec la réserve et les U19. Cathro pourrait donc modifier largement son onze au cours de la partie.

Pour l’ASSE, ce match contre Sion représente surtout une occasion de tester la profondeur de son effectif. Le club stéphanois mise depuis plusieurs mois sur sa cellule de post-formation afin de faire émerger rapidement de nouveaux profils capables de se rapprocher du groupe professionnel. Ces absences pourraient donc accélérer le processus. Reste désormais à savoir lesquels sauront saisir leur chance.