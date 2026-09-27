ASSE : Mamour N’Diaye met la pression sur Larsonneur !

Très critiqué après les quatre buts encaissés par l’ASSE lors de ses deux derniers matches, Gautier Larsonneur traverse une période délicate. Et sa nouvelle doublure, Mamour N’Diaye, vient de rappeler qu’il avait déjà profité de la blessure d’un titulaire pour bousculer la hiérarchie à Sarpsborg. Un message qui ne passe pas inaperçu…

La mauvaise passe de Gautier Larsonneur se prolonge. Après la première défaite de la saison concédée à Dunkerque (1-2), l’ASSE a laissé échapper deux nouveaux points à Metz (2-2). Alors qu’ils menaient encore 2-0 à l’entame du dernier quart d’heure, les Verts ont craqué et leur gardien a une nouvelle fois terminé la rencontre sans avoir effectué le moindre arrêt.

Le constat est brutal : à Dunkerque comme à Metz, Larsonneur a encaissé deux buts sur les deux tirs cadrés adverses. Quatre tirs cadrés, quatre buts en deux journées. Des statistiques qui alimentent les critiques autour de celui qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 avant de rejoindre Saint-Étienne.

Larsonneur a perdu du crédit

À Metz, le Breton n’a pas vraiment rassuré. Sa sortie hasardeuse sur un coup franc excentré de Savanier aurait pu coûter cher avant même le réveil messin. Et lorsque les locaux ont accéléré en fin de rencontre, Larsonneur n’a pas réussi à sauver son équipe. Depuis le début de la saison, son pourcentage d’arrêts le situe seulement au 16e rang des gardiens de Ligue 2.

De quoi forcément relancer le débat sur son statut. D’autant que certains signes interpellent. À son arrivée, Ian Cathro a retiré le brassard à Larsonneur pour le confier à Julien Le Cardinal. À Metz, lorsque ce dernier est sorti, c’est Maxime Bernauer qui l’a récupéré.

Larsonneur conserve toutefois du crédit en interne. Proche notamment de Loïc Perrin et Huss Fahmy, il avait été prolongé il y a un an malgré une saison très difficile en Ligue 1, conclue avec 77 buts encaissés par les Verts.

N’Diaye : « Tu ne la lui rends plus jamais ! »

Mais derrière lui, Mamour N’Diaye attend son heure. Cantonné au banc depuis son arrivée à Saint-Étienne, le jeune Sénégalais vient justement de raconter comment il avait bouleversé la hiérarchie à Sarpsborg, en Norvège.

« Quand un gardien de but fait le fou et se blesse… S’il me laisse simplement cinq minutes, je vais m’imposer face à lui et face à tous ses supporters ! », explique-t-il avec le sourire, en wolof, dans une vidéo publiée par Jah.

Actuellement en sélection, N’Diaye raconte ensuite comment la blessure du titulaire lui avait ouvert la porte pour son premier match professionnel, face à Molde : « On a gagné 2-0, j’ai fait un match de dingue et un clean sheet. Le gardien est resté sur le banc pendant deux ans ! »

Une anecdote révélatrice de son état d’esprit. Le Sénégalais n’attend manifestement qu’une occasion : « Moi, j’ai tellement galéré, je suis passé par des terrains en terre battue, avec des mecs qui me tiraient dessus à bout portant… Quand tu arrives ici sur des terrains parfaits et qu’un mec te laisse sa place, tu te dis : “Mais c’est mon lit, c’est mon matelas !” Tu ne la lui rends plus jamais ! »

N’Diaye ne cite évidemment jamais Larsonneur. Difficile toutefois de ne pas rapprocher ses propos de la situation actuelle à l’ASSE. Le titulaire traverse sa première vraie zone de turbulences de la saison et sa doublure vient de rappeler qu’elle possède les dents longues. À Ian Cathro, désormais, de décider si la hiérarchie doit rester figée. Et à Larsonneur de faire en sorte que la question ne se pose plus.