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FRANCE

ASSE : un nouveau verdict est tombé pour la blessure de Stassin !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 08:20
Lucas Stassin (FC Séville)

Le staff médical de la sélection belge a confirmé le diagnostic établi par le FC Séville concernant la blessure de Lucas Stassin.

Lucas Stassin a été fauché en plein vol au FC Séville. Prêté avec option d’achat au club andalou par l’AS Saint-Étienne lors du dernier mercato estival, l’attaquant belge avait pourtant parfaitement lancé son aventure en Espagne en marquant dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Mais seulement quelques jours plus tard, l’ancien Stéphanois s’est blessé pour sa troisième apparition avec le FC Séville. C’était face au Deportivo La Corogne (0-1), le 16 septembre dernier.

Stassin stoppé après des débuts réussis à Séville

Quelques jours après la rencontre, le FC Séville avait communiqué sur la nature exacte de la blessure de Lucas Stassin. Le joueur prêté par l’ASSE souffre d’une blessure myofasciale à l’adducteur long de la jambe droite.

« Le joueur du Sevilla FC Lucas Stassin a été blessé lors du match contre le RC Deportivo de La Corogne, comme l’indiquent les services médicaux du club. L’attaquant belge souffre d’une blessure myofasciale à l’adducteur long de la jambe droite et reste en attente d’évolution », avait annoncé le club andalou dans son communiqué médical.

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Stassin donne de ses nouvelles de sa blessure

Parti en Belgique pendant la trêve internationale alors qu’il avait été convoqué avec les Espoirs belges, Lucas Stassin en a profité pour passer de nouveaux examens. Le staff médical de la sélection belge a confirmé le diagnostic établi par le FC Séville, comme l’a expliqué l’ancien attaquant des Verts à Mundo Deportivo. « Je suis allé en Belgique pour voir aussi le corps médical là-bas. Comme ils l’ont dit, c’est pratiquement la même chose qu’ici : la blessure prendra un certain temps, mais ce sera une bonne récupération. »

Vers un retour contre Levante ?

Reste désormais à savoir quand Lucas Stassin pourra retrouver les terrains. Malgré cette blessure à l’adducteur droit, l’ancien Stéphanois espère profiter de la trêve internationale pour poursuivre sa récupération et être suffisamment remis pour la reprise de la Liga.

Le Belge s’est même fixé un objectif précis : être disponible pour la rencontre face à Levante, programmée le 12 octobre prochain. Un retour qui lui permettrait de limiter son absence et de rapidement reprendre le fil de ses débuts prometteurs sous le maillot sévillan. « Oui, je l’espère, j’espère y arriver et je ferai tout mon possible avec le corps médical pour être là et être prêt. Je travaillerai pour être prêt pour ce match et j’espère être à 100 %. J’espère revenir bientôt et plus fort qu’avant », a confié Lucas Stassin.

Après avoir marqué dès son premier match avec le FC Séville avant d’être stoppé par cette blessure, Lucas Stassin compte donc reprendre sa progression au plus vite. Les prochaines semaines seront importantes pour l’attaquant toujours sous contrat avec l’ASSE, alors que son prêt en Espagne est assorti d’une option d’achat.

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