ASSE : l’avenir de Kévin Pedro déjà tout tracé ?

À seulement 20 ans, Kévin Pedro confirme cette saison les belles promesses affichées l’an dernier pour ses premiers pas en Ligue 2. Buteur le week-end dernier à Metz (2-2) et désormais international congolais, le jeune latéral de l’ASSE continue de prendre de l’épaisseur. Au point de susciter l’enthousiasme de Jérémy Clément, qui lui prédit « un très bel avenir ».

Kévin Pedro n’est plus vraiment une surprise. Révélation stéphanoise la saison dernière, pour sa première véritable campagne en Ligue 2, le défenseur confirme depuis le début de ce nouvel exercice. À 20 ans seulement, il s’installe progressivement dans le paysage et Ian Cathro n’hésite pas à lui accorder sa confiance.

Le week-end dernier à Metz (2-2), Pedro s’est même offert un but, récompensant son activité et sa capacité à se projeter. Une action qui a particulièrement marqué Jérémy Clément. Lors de la dernière émission d’Ici Saint-Etienne Loire, l’ancien milieu de terrain des Verts n’a pas caché son enthousiasme à son sujet.

« Il me fait penser à Kévin Malcuit »

« Je trouve que Kévin Pedro est vraiment profilé haut niveau. Il me fait penser à Kévin Malcuit dans ses qualités », estime Clément. Et l’ancien Vert de revenir précisément sur son but à Metz : « Le changement de rythme qu’il met pour aller couper le ballon, ce dépassement de fonction et ce changement de rythme, on dirait un vrai attaquant. »

Pedro possède effectivement plusieurs caractéristiques du latéral moderne. Rapide, puissant, généreux dans l’effort, il n’hésite pas à accompagner les actions et à apporter le surnombre. Et s’il lui reste encore une marge de progression importante à seulement 20 ans, notamment dans la qualité de ses centres et sa justesse technique, son potentiel semble évident aux yeux de Clément.

« Je trouve que c’est vraiment un latéral moderne. Il est capable de bien défendre, il a de l’intelligence de jeu, il a encore des axes d’amélioration, techniquement, dans les centres, il doit être encore plus juste mais franchement, il est vraiment intéressant. Pedro en tant que latéral, il coche des cases. »

L’ancien milieu stéphanois apprécie également l’état d’esprit du jeune joueur : « On sous-estime les qualités humaines parfois dans le foot. Souvent on pense qu’il faut des qualités intrinsèques très fortes mais c’est un tout. Le fait d’être un bon gamin, charmant, c’est important. Avoir la reconnaissance de ses coéquipiers, c’est un vrai point positif. »

À 20 ans, une trajectoire qui se confirme

La progression de Pedro lui a désormais ouvert les portes de la sélection congolaise. Une étape supplémentaire dans une ascension régulière depuis ses débuts en Ligue 2 la saison dernière. « Ça va lui faire du bien, ça va le faire grandir au contact d’autres joueurs. Ce n’est pas neutre, pour son développement c’est bien. Je suis fan, s’il reste à ce niveau et qu’il est sérieux, je lui prédis un très bel avenir », assure Clément.

Le plus difficile commence peut-être maintenant : confirmer sur la durée. Car le Stéphanois n’est plus seulement un jeune que l’on découvre. Sa première saison avait fait naître de belles promesses ; son début d’exercice actuel tend à les confirmer.

Clément l’invite toutefois à garder les pieds sur terre : « Ce qui va être important pour lui, c’est de ne pas s’enflammer parce qu’il est en sélection. Parfois c’est un peu le risque. Faire six mois, c’est bien mais il faut qu’il enchaîne, qu’il dure. »

Et l’ancien Vert adresse au passage un message au club : « Il faut que l’ASSE s’appuie sur ce genre de joueurs pour grandir. » À seulement 20 ans, Pedro a encore beaucoup à apprendre. Mais entre une première saison convaincante en Ligue 2, une confirmation depuis la reprise, un but à Metz et une nouvelle dimension internationale, sa trajectoire est clairement ascendante. Et à entendre Jérémy Clément, elle pourrait mener très haut.