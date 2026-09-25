FC Nantes : une vente record à 100 M€ se dessine pour Waldemar Kita !

La vente du FC Nantes serait entrée dans une phase décisive. Des investisseurs français et portugais, réunis autour de l’ancien agent Paulo Tavares, auraient considérablement avancé dans leurs négociations avec la famille Kita. Un accord proche de 100 millions d’euros pourrait désormais être envisagé.

Après près de vingt ans à la tête du FC Nantes, la famille Kita pourrait prochainement tourner la page. Les rumeurs entourant une vente des Canaris se multiplient depuis plusieurs semaines, mais le dossier aurait cette fois dépassé le stade du simple intérêt.

Plusieurs profils britanniques, américains, français ou issus du Moyen-Orient ont récemment été associés à une éventuelle reprise du club. Une piste serait toutefois en train de prendre une sérieuse longueur d’avance : celle portée par un groupe d’investisseurs français et portugais.

Paulo Tavares au cœur du projet

L’ancien agent portugais Paulo Tavares jouerait un rôle majeur dans les discussions. Celui qui avait notamment participé à l’arrivée de Leonardo Jardim à l’AS Monaco agirait comme apporteur d’affaires, voire comme figure de proue du projet de reprise nantais.

Paulo Tavares connaît déjà ce type de dossier. Il avait précédemment été impliqué dans des tentatives de rachat à Valenciennes et à l’AS Saint-Étienne, sans que celles-ci n’aboutissent. Cette fois, les négociations seraient beaucoup plus avancées et auraient dépassé le stade de la lettre d’intention.

La prudence reste nécessaire, tant les processus de vente peuvent connaître des rebondissements. Mais cette proposition serait aujourd’hui considérée comme l’une des plus sérieuses reçues par la famille Kita.

Les positions se rapprochent autour de 100 M€

Télénantes évoquait initialement une offre comprise entre 30 et 40 millions d’euros, alors que Waldemar Kita attendrait environ 95 millions pour céder le FC Nantes. Mais les positions seraient en réalité bien plus proches.

Les investisseurs tendraient désormais vers les 100 millions d’euros espérés par le propriétaire nantais. L’écart entre les deux parties ne serait donc plus suffisamment important pour empêcher un accord. Cette capacité à se rapprocher des exigences de la famille Kita laisse également penser que le projet de reprise disposerait de moyens financiers conséquents.

Waldemar Kita avait acheté le FC Nantes pour environ 10 millions d’euros en 2007. Près de vingt ans plus tard, il espérerait donc réaliser une importante plus-value avec la vente d’un club qui ne présenterait pas de dettes.

Une offre a-t-elle pris l’avantage ?

Récemment interrogé par Presse Océan, Waldemar Kita avait reconnu être prêt à céder sa place en cas de proposition suffisamment solide.

« Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main. Ça peut valoir zéro comme beaucoup », avait-il déclaré, en précisant avoir reçu trois offres sérieuses.

Le propriétaire nantais avait cependant insisté sur la nécessité de trouver un repreneur capable d’assurer durablement le fonctionnement du club : « Ce n’est pas qu’acheter, c’est faire fonctionner le club. Je ne suis pas à un ou deux mois près, voire à une année. Ce que je veux, c’est que ce soit bien fait. »

L’une de ces trois propositions se serait désormais nettement détachée dans l’esprit de la famille Kita. Les négociations avec les investisseurs français et portugais semblent bien engagées, même si plusieurs étapes restent encore à franchir avant une éventuelle signature.

Relégué en Ligue 2 en mai dernier, le FC Nantes pourrait ainsi vivre un tournant historique. Après dix-neuf années sous la présidence de Waldemar Kita, un changement de propriétaire n’a jamais semblé aussi crédible.