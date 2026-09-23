FC Nantes : Après son transfert à 30 M€, Abline court toujours après son but

Transféré cet été du FC Nantes à l’AS Monaco, Matthis Abline retrouve progressivement le rythme après une blessure au pied. Décisif contre le RC Lens, l’attaquant de 23 ans attend désormais de débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs.

Une préparation perturbée par une blessure

Après trois saisons passées sur les bords de l’Erdre, Matthis Abline a rejoint l’AS Monaco cet été contre 25 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Une opération qui a fait de l’ancien Rennais la plus grosse vente de l’histoire du FC Nantes.

Mais ses premiers pas sur le Rocher ont été retardés par un problème au pied. Absent lors des trois premiers matchs officiels de la saison, l’attaquant a dû rattraper le temps perdu. Ce contretemps est venu prolonger un été déjà éprouvant, marqué par les nombreuses incertitudes autour de son avenir.

Abline débloque son compteur de passes

Titulaire lors des deux dernières rencontres de l’ASM, Abline commence toutefois à monter en puissance. Vendredi dernier, il a livré une prestation convaincante lors de la victoire monégasque contre le RC Lens (2-1). L’ancien Canari a notamment signé sa première passe décisive avec Monaco.

Une contribution appréciable, même si le principal intéressé vise désormais son premier but. « J’ai pris un peu de retard sur la préparation. J’ai eu un petit problème au pied. Je me sens revenir en forme », a-t-il expliqué après la rencontre, dans des propos relayés par Tribune Nantaise.

« Je suis à la recherche de ce premier but. J’ai su aider avec une passe. Ça compte aussi », a poursuivi l’avant-centre. Une manière de rappeler que son apport ne se limite pas à la finition, même si son transfert impose forcément des attentes élevées.

Déjà séduit par les exigences de son entraîneur

Abline s’est également montré satisfait de son adaptation aux principes de Luis Filipe, arrivé cet été sur le banc monégasque. « On a directement vu sa patte, je me suis vite adapté à ce qu’il me demandait. Il est super exigeant, c’est à nous de monter le curseur », a confié le joueur formé au Stade Rennais.

L’attaquant insiste surtout sur le travail collectif attendu par son nouvel entraîneur. « La saison va être longue, on doit garder de la constance en défense et en attaque, ce sont nous les premiers défenseurs. » Désormais débarrassé de ses douleurs au pied, Abline veut confirmer sa montée en régime. Il ne lui manque plus qu’un premier but pour lancer définitivement son aventure monégasque.