RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
FC Nantes Mercato : Matthis Abline à bout, l’incertitude du mercato l’épuise

FC Nantes Mercato : Matthis Abline à bout, l'incertitude du mercato l'épuise
William Tertrin
10 août 2025

L’actualité autour de l’avenir de Matthis Abline épuise le jeune attaquant, qui peine à trouver le sommeil ces derniers jours.

Matthis Abline traverse une période particulièrement tendue, où les questions sur son avenir sportif commencent sérieusement à peser sur son moral et son bien-être personnel. L’attaquant de 22 ans, meilleur buteur du FC Nantes la saison dernière, est visiblement fatigué par les spéculations incessantes et les négociations qui s’éternisent autour de son transfert.

Cette incertitude, mêlée à des enjeux hors terrain, affecte même son sommeil, signe que ce dossier dépasse largement la simple sphère sportive pour toucher des aspects plus personnels (hors foot), comme le révéle L’Équipe.

Vraie ou fausse blessure ?

Très sollicité, Abline suscite l’intérêt de plusieurs clubs : Marseille a déjà proposé 15 millions d’euros, tandis que le Paris FC est allé plus loin avec une offre de 20 millions plus 5 millions de bonus, toutes refusées par Nantes. Le joueur souhaite changer d’air, préférant une destination en France, et avait même un accord avec le Paris FC, mais Nantes reste ferme, ne voulant envisager une vente qu’à partir de 40 millions d’euros.

Des clubs étrangers comme Wolverhampton et Francfort suivent également le dossier, prêts à faire des offres. Malgré la tension, Abline reste professionnel et participera normalement aux entraînements, tandis qu’un bras de fer semble s’installer entre le joueur et son club concernant son avenir. Absent pour le match amical contre le PFC à cause d’une gêne aux adducteurs, il affirme que son absence n’est pas liée à une stratégie durant ce mercato, contrairement à ce que croit le club, qui est sceptique sur la nature réelle de cette blessure. Affaire à suivre…

