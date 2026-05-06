Après la pluie d’absences pour le choc contre le RC Lens annoncée en conférence de presse, un autre coup dur s’est greffé au FC Nantes.

Le FC Nantes n’arrive décidément pas à aborder sereinement son déplacement face au RC Lens. Déjà confronté à plusieurs absences importantes, le club de la Cité des Ducs voit s’ajouter un nouveau facteur d’inquiétude à quelques jours du choc. Cette fois, c’est le corps arbitral qui attire l’attention, avec la désignation de Mathieu Vernice pour diriger la rencontre. Il sera assisté de Florian Goncalves de Araujo et Erwan Finjean sur les lignes de touche, Antoine Valnet en quatrième arbitre, et Benoît Millot à l’assistance vidéo.

Vernice ne réussit pas au FC Nantes

Un choix qui ne rassure pas vraiment les supporters nantais, au vu des précédents récents. En effet, le FC Nantes n’a toujours pas gagné cette saison sous les ordres de Mathieu Vernice. Le bilan est même particulièrement défavorable : trois matchs dirigés, pour deux défaites et un match nul. Le premier rendez-vous remonte au derby face au Stade Rennais (2-2), le 20 septembre. Ensuite, les Canaris se sont inclinés contre l’OL (0-1) le 7 février, puis face au RC Strasbourg (2-3) le 22 mars.

Seul le Stade Rennais…

Des statistiques qui n’ont rien de rassurant à l’approche d’un déplacement déjà délicat sur la pelouse du RC Lens, l’une des équipes les plus solides à domicile cette saison. Dans ce contexte, les joueurs de Vahid Halilhodzic devront non seulement composer avec leurs absences, mais aussi tenter de briser une dynamique défavorable liée à l’arbitrage, même si les chiffres restent évidemment à relativiser sur un match isolé. Le FC Nantes le sait.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)