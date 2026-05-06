Pierre Sage sera privé d’un joueur du RC Lens pour affronter le PSG le mercredi 13 mai à Bollaert.

Le RC Lens va devoir composer sans un élément important pour son choc face au PSG. Déjà absent lors de la prochaine journée contre le FC Nantes, Saud Abdulhamid manquera également la réception du PSG, programmée mercredi 13 mai à Bollaert. Une double sanction confirmée après son expulsion lors de la rencontre face à Nice.

Le piston international saoudien a en effet été exclu en fin de match, un carton rouge qui lui vaut deux matchs de suspension ferme. Un véritable coup dur pour Pierre Sage, qui perd un joueur capable d’apporter du dynamisme et de la percussion sur son couloir. Dans une période où chaque détail compte dans la course aux objectifs de fin de saison, cette absence tombe particulièrement mal.

Double sanction pour Abdulhamid

Abdulhamid s’était progressivement imposé comme une option intéressante dans le système lensois, notamment par sa capacité à répéter les efforts et à apporter offensivement dans son rôle de piston. Son indisponibilité oblige désormais le staff à revoir ses plans, aussi bien pour le déplacement à Nantes que pour la réception très attendue du PSG.

Face à une équipe parisienne toujours redoutable, le RC Lens devra donc trouver des solutions internes pour compenser cette absence majeure dans un secteur clé du terrain. Dans un calendrier chargé et sous pression, cette suspension représente un véritable casse-tête supplémentaire pour Pierre Sage à l’approche d’un rendez-vous qui pourrait peser lourd en fin de saison.