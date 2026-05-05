Aérien au PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) a trouvé un alter-ego plutôt inattendu en Ligue 1 : Ansu Fati (AS Monaco.

La saison d’Ansu Fati en Ligue 1 commence à faire réagir. Prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco, l’attaquant espagnol réalise une campagne intéressante malgré un statut de joker offensif. Avec un temps de jeu limité mais une efficacité remarquable, le joueur de 23 ans s’est imposé comme l’un des supersubs les plus décisifs du championnat.

Une efficacité impressionnante en sortie de banc

En 23 apparitions dont seulement 9 titularisations, Ansu Fati a déjà inscrit 10 buts en Ligue 1, confirmant son impact dès qu’il entre en jeu. Lors de la dernière rencontre face à Metz, il a encore été décisif en trouvant le chemin des filets dans les derniers instants, renforçant son rôle de finisseur capable de changer un match en peu de temps. Cette efficacité lui permet même de figurer à la 6e place du classement des buteurs, devant plusieurs joueurs pourtant titulaires réguliers.

C’est surtout une statistique qui fait parler. Selon Sport, Ansu Fati et Ousmane Dembélé afficheraient un total identique de 10 buts cette saison, avec un temps de jeu très proche (environ 965 minutes pour Fati contre environ 930 pour Dembélé). Une équivalence qui interpelle, notamment au regard du statut des deux joueurs : l’un est un titulaire important du PSG et Ballon d’Or en titre, l’autre un joueur utilisé principalement en sortie de banc à Monaco.

Une performance qui interroge son avenir

Dans un classement des buteurs dominé par des noms comme Lepaul, Panichelli, Greenwood ou encore Balogun, la régularité d’Ansu Fati attire forcément l’attention. Son rendement soulève désormais une question importante pour la suite : ce rôle de supersub peut-il évoluer vers un statut de titulaire plus affirmé, que ce soit à Monaco ou lors de son retour au FC Barcelone ? Pour l’instant, le joueur continue de marquer des points… à chaque entrée.

Malgré un temps de jeu limité, Ansu Fati montre qu’il reste un talent capable de peser sur une saison entière. Et sa capacité à être décisif rapidement pourrait bien relancer sa carrière au plus haut niveau. Une chose est sûre : son nom revient de plus en plus dans les débats offensifs en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League