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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Esteban Lepaul attire les grands d’Europe !

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 14:00
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Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Stade Rennais tient peut-être sa nouvelle star… mais aussi son prochain casse-tête. Auteur d’une saison exceptionnelle, Esteban Lepaul affole désormais le marché et attire les regards des plus grands clubs européens.

Une saison XXL qui change tout

Avec 19 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, Esteban Lepaul s’impose comme le meilleur buteur du championnat.

Un rendement impressionnant, d’autant plus marquant que son parcours est atypique : encore en National il y a peu, il domine aujourd’hui l’élite française avec une efficacité redoutable.

Son profil d’attaquant instinctif, ses déplacements et sa capacité à faire la différence en font tout simplement le joueur le plus décisif de Ligue 1 cette saison.

L’Europe s’enflamme pour Lepaul

Sans surprise, ses performances n’ont pas échappé aux cadors européens.

Selon Foot Mercato, L’Atlético de Madrid s’est déjà renseigné, tout comme le SSC Naples, très attentif à son évolution.

Une concurrence bien plus rude que celle du RC Strasbourg, initialement intéressé comme révélé sur notre site, mais visiblement dépassé par l’ampleur du dossier à présent.

Rennes veut verrouiller son joyau

Face à cet intérêt grandissant, le Stade Rennais ne compte pas rester passif.

Le club breton souhaite absolument conserver son attaquant et prépare déjà une revalorisation salariale pour le convaincre de rester une saison de plus.

Mais la tâche s’annonce difficile.

Un prix qui grimpe déjà

Estimé à au moins 30 millions d’euros, Esteban Lepaul voit sa valeur exploser.

Et à ce rythme, elle pourrait encore augmenter durant l’été, notamment si la bataille entre clubs européens s’intensifie.

Un avenir incertain malgré l’explosion

Paradoxalement, malgré ses performances, Lepaul n’a pas été retenu parmi les nommés aux trophées UNFP.

Un détail qui n’enlève rien à son ascension fulgurante… ni à l’intérêt qu’il suscite.

Entre ambition personnelle, rêve d’équipe de France et pression du mercato, l’attaquant rennais se retrouve à un tournant majeur de sa carrière.

Rennes face à un été brûlant

Une chose est sûre : le Stade Rennais va devoir se battre pour garder son buteur.

Car avec un tel niveau de performance, Esteban Lepaul est devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe.

Et cet été pourrait bien tout faire basculer.

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