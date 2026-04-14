À LA UNE DU 14 AVR 2026
[09:40]ASSE – Dissolution : les dés sont jetés pour les Magic Fans et les Green Angels !
[09:20]OM : la connexion entre Richard et Saadé serait une passerelle vers la vente de McCourt ! 
[09:00]Stade Rennais : Haise perd son meilleur joueur et court à la catastrophe à Strasbourg ! 
[08:40]PSG : un joueur agressé et victime d’insultes racistes, Al-Khelaïfi doit intervenir !
[08:20]RC Lens : coup dur pour Sangaré, Sage enrage !
[08:00]FC Nantes Mercato : une recrue validée, les Kita cherchent déjà un nouveau coach
[07:40]OM : un directeur sportif étranger pour remplacer Benatia ?
[07:20]ASSE : Montanier reçoit un renfort tombé du ciel pour le sprint final
[07:00]PSG : la réponse de Luis Enrique aux surprises d’Arne Slot (Liverpool)
[06:30]Pronostic Bayern Munich – Real Madrid : le Real et Mbappé peuvent-il renverser le Bayern ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Haise perd son meilleur joueur et court à la catastrophe à Strasbourg ! 

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 09:00
💬 Commenter
Valentin Rongier (Stade Rennais)

Averti contre Angers (2-1), Valentin Rongier sera suspendu à Strasbourg dimanche prochain (17h15). Franck Haise pense déjà à changer de système.

C’est un coup dur qui pourrait peser très lourd dans la course à l’Europe. Le Stade Rennais devra se passer de son capitaine Valentin Rongier dimanche prochain à Strasbourg, après son avertissement face à Angers (2-1). Et l’impact de cette absence dépasse largement le simple cadre d’une suspension. Car Rongier est bien plus qu’un cadre : il est le véritable métronome du système rennais, celui autour duquel tout s’organise.

Sans Rongier, la fête est moins folle

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors de ses quatre absences cette saison, le Stade Rennais n’a inscrit aucun but et en a encaissé neuf. Une statistique glaçante, qui illustre parfaitement sa valeur dans l’équilibre de l’équipe. Sans lui, les Bretons ont souvent sombré ou perdu le fil. À Nantes, après sa sortie à la pause alors que Rennes menait 2-0, l’équipe s’est effondrée pour concéder un nul (2-2). Même constat face au RC Lens (0-0), à AS Monaco (0-4) ou encore contre l’Olympique de Marseille (0-3) en Coupe de France. Face à ce constat, Franck Haise n’a pas d’autre choix que d’anticiper.

Haise va changer de système à Strasbourg 

Selon Ouest-France, le technicien rennais réfléchit déjà à un changement de système pour compenser cette absence majeure. Deux options se dégagent : un 4-3-3 plus classique pour sécuriser le milieu, ou un 3-4-3 afin de redistribuer les responsabilités et masquer l’absence de son leader. Ce simple ajustement tactique en dit long sur l’importance de Rongier. Perdre son capitaine oblige Rennes à repenser toute son animation, preuve de son rôle central dans le dispositif. À Strasbourg, ce sera donc un test grandeur nature pour Haise et ses hommes. Sans leur homme fort, ils devront prouver qu’ils peuvent exister autrement.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade RennaisRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Strasbourg, Stade Rennais