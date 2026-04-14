Averti contre Angers (2-1), Valentin Rongier sera suspendu à Strasbourg dimanche prochain (17h15). Franck Haise pense déjà à changer de système.

C’est un coup dur qui pourrait peser très lourd dans la course à l’Europe. Le Stade Rennais devra se passer de son capitaine Valentin Rongier dimanche prochain à Strasbourg, après son avertissement face à Angers (2-1). Et l’impact de cette absence dépasse largement le simple cadre d’une suspension. Car Rongier est bien plus qu’un cadre : il est le véritable métronome du système rennais, celui autour duquel tout s’organise.

Sans Rongier, la fête est moins folle

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Lors de ses quatre absences cette saison, le Stade Rennais n’a inscrit aucun but et en a encaissé neuf. Une statistique glaçante, qui illustre parfaitement sa valeur dans l’équilibre de l’équipe. Sans lui, les Bretons ont souvent sombré ou perdu le fil. À Nantes, après sa sortie à la pause alors que Rennes menait 2-0, l’équipe s’est effondrée pour concéder un nul (2-2). Même constat face au RC Lens (0-0), à AS Monaco (0-4) ou encore contre l’Olympique de Marseille (0-3) en Coupe de France. Face à ce constat, Franck Haise n’a pas d’autre choix que d’anticiper.

Haise va changer de système à Strasbourg

Selon Ouest-France, le technicien rennais réfléchit déjà à un changement de système pour compenser cette absence majeure. Deux options se dégagent : un 4-3-3 plus classique pour sécuriser le milieu, ou un 3-4-3 afin de redistribuer les responsabilités et masquer l’absence de son leader. Ce simple ajustement tactique en dit long sur l’importance de Rongier. Perdre son capitaine oblige Rennes à repenser toute son animation, preuve de son rôle central dans le dispositif. À Strasbourg, ce sera donc un test grandeur nature pour Haise et ses hommes. Sans leur homme fort, ils devront prouver qu’ils peuvent exister autrement.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)