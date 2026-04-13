Stade Rennais : le FC Nantes fait de la peine à Rongier, une dinguerie de Kita révélée !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Formé à la Jonelière, Valentin Rongier reste profondément lié au FC Nantes. Avec 135 matchs sous le maillot jaune et vert, l’ancien capitaine des Canaris n’a jamais caché son amour pour son club formateur. C’est de nouveau le cas, même s’il porte aujourd’hui le maillot du Stade Rennais.

Désormais joueur du Stade Rennais après son passage par l’OM, Rongier a pris la parole dans une interview accordée à “Le Carré” sur YouTube. Et ses mots n’ont laissé personne indifférent.

Une déclaration forte, sincère, qui illustre parfaitement le lien émotionnel entre un joueur et son club d’origine. Malgré son statut actuel à Rennes, Rongier n’oublie pas d’où il vient.

Mais cette sortie intervient dans un contexte particulièrement inquiétant pour Nantes, en grande difficulté sportive. Après un match nul frustrant face à Auxerre, la menace d’une relégation en Ligue 2 n’a jamais semblé aussi proche.

Une situation sportive alarmante pour le FC Nantes

Le FC Nantes traverse l’une des périodes les plus compliquées de son histoire récente. Résultats en chute libre, manque de constance, pression grandissante… tous les voyants sont au rouge.

Mathématiquement, le maintien reste possible. Mais dans les faits, peu d’observateurs y croient encore vraiment.

Au-delà du terrain, c’est toute la gestion du club qui est pointée du doigt. Supporters, consultants, journalistes : tous convergent vers un même responsable.

Le nom revient sans cesse : Waldemar Kita.

Président du club depuis 2007, l’homme d’affaires franco-polonais n’a jamais réussi à faire l’unanimité. Et aujourd’hui, la fracture semble totale entre la direction et l’environnement du club.

Kita vivement critiqué, une anecdote hallucinante révélée

La tension est montée d’un cran après la contre-performance à Auxerre. Sur les ondes de RTL, plusieurs journalistes ont livré un débrief particulièrement sévère.

Parmi eux, Dave Appadoo a partagé une anecdote aussi surprenante que révélatrice sur Waldemar Kita :

« Il est persuadé de connaître le foot mieux que n’importe qui… il m’a dit qu’il pourrait entraîner et le faire mieux que les autres »

Une déclaration qui en dit long sur la perception du président nantais. Pour beaucoup, ce type de discours illustre un problème profond de gouvernance.

Entre décisions contestées, communication jugée maladroite et résultats décevants, la gestion de Kita est aujourd’hui au cœur des critiques. Plus que jamais.