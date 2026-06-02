Coupe du Monde : l’IA dévoile le grand favori à la victoire finale !

À dix jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, les débats sont déjà lancés. Qui soulèvera le trophée en Amérique du Nord ? La France peut-elle retrouver le sommet mondial ? L’Argentine peut-elle conserver son titre ? Le Brésil est-il enfin de retour ? Avant même le premier match, le supercalculateur d’Opta a livré ses grandes prédictions.

Après 10 000 simulations du Mondial, l’intelligence artificielle d’Opta a établi une hiérarchie très attendue. Et surprise ou non, c’est l’Espagne qui arrive en tête des favoris, devant la France, l’Angleterre et l’Argentine.

L’Espagne grande favorite du Mondial 2026

Selon les projections de l’IA d’Opta, l’Espagne possède 16,1% de chances de remporter la Coupe du Monde 2026. La Roja devance donc tous les autres prétendants et s’avance comme le grand favori statistique de la compétition.

Un statut qui ne tombe pas du ciel. L’Espagne s’appuie sur une génération extrêmement talentueuse, notamment au milieu de terrain, avec un collectif déjà bien huilé et une vraie continuité dans le jeu. Dans une compétition aussi longue et exigeante, cette stabilité pourrait faire une énorme différence.

Le supercalculateur accorde également à l’Espagne 52,1% de chances d’atteindre les quarts de finale, 39% de chances de rallier les demi-finales et 25,6% de chances de disputer la finale. Aucun autre pays ne fait mieux.

La France juste derrière, avec de vraies raisons d’y croire

Derrière l’Espagne, la France reste évidemment l’un des grands favoris du tournoi. Les Bleus sont crédités de 13% de chances de remporter le titre, ce qui les place au deuxième rang des projections.

Pour ce qui pourrait être la dernière grande compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, les chiffres sont encourageants. Opta donne aux Bleus 47,9% de chances d’atteindre les quarts, 33,4% de chances d’aller en demi-finales et 21,2% de chances de disputer la finale.

Autrement dit, l’IA voit la France comme une candidate très sérieuse au sacre final. Après la finale perdue en 2022 face à l’Argentine, les Bleus auront forcément une revanche à prendre.

Angleterre, Argentine : deux énormes dangers

L’Angleterre complète le podium avec 11,2% de chances de remporter la Coupe du Monde. Les Three Lions disposent d’une génération dorée, déjà finaliste de l’Euro en 2021 puis en 2024, et semblent désormais armés pour aller chercher le trophée qui leur échappe depuis 1966.

Les hommes de Thomas Tuchel sont crédités de 30,3% de chances d’atteindre les demi-finales, preuve que l’IA les place parmi les équipes les plus régulières et les plus dangereuses du tournoi.

Juste derrière, l’Argentine reste évidemment à surveiller. Tenante du titre après son sacre au Qatar en 2022, l’Albiceleste affiche 10,4% de chances de conserver sa couronne. Avec son ossature championne du monde et l’expérience des grands rendez-vous, l’Argentine reste une menace majeure, même si les incertitudes autour de Lionel Messi pourraient peser.

Portugal, Brésil, Allemagne : les outsiders de luxe

Derrière le quatuor Espagne-France-Angleterre-Argentine, plusieurs grandes nations restent en embuscade. Le Portugal arrive en cinquième position avec 7% de chances de titre. Une sélection toujours très talentueuse, qui pourrait vivre le dernier Mondial de Cristiano Ronaldo.

Le Brésil suit avec 6,6%. La Seleção n’est peut-être pas aussi dominante que dans ses grandes années, mais elle conserve un réservoir de talents immense et reste toujours redoutable dans une Coupe du Monde.

L’Allemagne, elle, pointe à 5,1%. Après plusieurs années de reconstruction, la Mannschaft veut prouver qu’elle peut de nouveau exister au plus haut niveau international. Une mission compliquée, mais loin d’être impossible.

La grande surprise : une première étoile possible pour une nouvelle nation

L’un des chiffres les plus marquants de cette simulation concerne les nations qui n’ont encore jamais remporté la Coupe du Monde. Selon Opta, il existe 35,9% de chances qu’un pays soulève le trophée pour la première fois de son histoire.

Un chiffre énorme, qui laisse la porte ouverte à une surprise majeure. La Norvège d’Erling Haaland, créditée de 3,5% de chances de titre, fait partie des candidats à suivre. La Colombie, le Maroc ou encore le Sénégal pourraient aussi rêver d’un parcours historique.

Le Maroc, demi-finaliste surprise en 2022, confirme d’ailleurs sa montée en puissance avec 1,9% de chances de sacre et 23,5% de chances d’atteindre les quarts de finale. Le football africain pourrait encore frapper fort.

Les pays hôtes loin du compte

Malgré l’avantage du terrain, les pays hôtes ne font pas vraiment trembler le supercalculateur. Les États-Unis n’obtiennent que 1,2% de chances de remporter le tournoi, tandis que le Mexique est crédité de 1%. Le Canada, lui, reste sous la barre symbolique du 1%.

Preuve que jouer à domicile ne suffit pas. Dans les projections d’Opta, la hiérarchie sportive reprend clairement le dessus sur l’enthousiasme populaire.

L’IA annonce un Mondial très ouvert

Si l’Espagne part avec une longueur d’avance, rien ne semble joué d’avance. Avec seulement 16,1% de chances de victoire finale, la Roja est favorite, mais loin d’être intouchable. La France, l’Angleterre et l’Argentine sont toutes dans le rétroviseur, prêtes à profiter du moindre faux pas.

Ce Mondial 2026 s’annonce donc particulièrement ouvert. Les favoris sont identifiés, les outsiders sont nombreux, et la probabilité de voir une nouvelle nation écrire l’histoire ajoute encore plus de suspense.

L’IA a parlé : l’Espagne est la grande favorite. Mais dans une Coupe du Monde, les chiffres ne soulèvent pas le trophée. Ce sont les joueurs qui écrivent l’histoire.