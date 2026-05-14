Équipe de France : la liste de Deschamps pour la Coupe du monde a fuité !

Voici à quoi devrait ressembler la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026.

C’est le jour J ! Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera sa liste pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi lors du JT de 20h de TF1. Selon RMC Sport, ils devraient être 26 à être convoqués pour ce Mondial.

Risser en troisième gardien !

Et hormis au poste de troisième gardien, où le portier du RC Lens, Robin Risser, tiendrait finalement la corde pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba devant Lucas Chevalier, Alphonse Areola ou encore Hugo Lloris, il ne devrait pas y avoir d’autres grosses surprises dans la liste de Didier Deschamps, qui devraient faire confiance aux mêmes hommes que lors des derniers rassemblements.

Pas de Thauvin, Tolisso ou Lepaul !

Les joueurs du RC Lens, Mathieu Udol et Florian Thauvin, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso, ou encore l’attaquant du Stade Rennais, Esteban Lepaul, devraient, eux, être absents de cette liste malgré leur très belle saison réalisée en Ligue 1.

La probable liste de Deschamps

Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Défenseurs : Jules Koundé, Malo Gusto, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Lucas Digne.

Milieux : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga.

Attaquants : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Marcus Thuram, Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola, Maghnès Akliouche, Randal Kolo Muani.