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FRANCE

Équipe de France : Paul Pogba enfin de retour, ses déclarations fortes sur son avenir

Par Laurent Hess - 11 Avr 2026, 07:00
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Après cinq mois d’absence, Paul Pogba a enfin retrouvé les terrains. Entré en jeu lors de la lourde défaite de l’AS Monaco face au Paris FC (4-1), le milieu de terrain français a vécu un moment fort, marqué par une ovation du public du stade Jean-Bouin. Si le résultat reste anecdotique pour juger sa performance, ce retour symbolise avant tout une étape importante dans sa reconstruction.

Une ovation qui marque les esprits

Dès son entrée en jeu, Pogba a été accueilli chaleureusement par les supporters. Une reconnaissance qui ne l’a pas laissé insensible :

« L’ovation ? Ça m’a vraiment touché. Ce que j’ai ressenti ici dans ce stade… franchement, ça fait plaisir. »

Avant d’insister en zone mixte :

« J’étais concentré sur mon match mais je les ai bien entendus, et ça fait très plaisir. Ça m’a vraiment fait chaud au cœur. »

À 33 ans, le champion du monde 2018 savoure chaque minute passée sur le terrain. Avec 25 minutes disputées lors de cette rencontre, il a quasiment doublé son temps de jeu en Ligue 1 cette saison.

Pogba lucide : “Je dois retrouver le rythme”

Malgré ce retour encourageant, Pogba reste mesuré sur son niveau actuel. Le Français sait que le plus dur commence :

« Je me sens très bien, mais il faut revenir petit à petit. J’essaie de gratter mes minutes. »

Conscient du contexte collectif, il souligne également la difficulté de s’imposer immédiatement :

« On était sur une très bonne série, donc ce n’est pas facile de rentrer et jouer directement quand l’équipe tourne bien. »

Son objectif est clair : retrouver progressivement son meilleur niveau pour aider Monaco dans la course à la Ligue des champions.

« Je suis là pour aider l’équipe du mieux possible jusqu’à la fin de saison. »

Un avenir déjà dessiné à Monaco ?

Au-delà de son retour, Pogba a surtout marqué les esprits par ses propos sur son futur. Et ils sont sans ambiguïté.

« Si je me projette sur la saison prochaine ? Je suis encore ici. Ce que j’ai entendu, c’est qu’on est ensemble pour une longue durée. »

Un message fort qui confirme sa volonté de s’inscrire dans le projet monégasque. Mais l’ancien joueur de Manchester United ne cache pas ses ambitions personnelles :

« Une titularisation et jouer un match entier ? Je dois toujours être prêt. »

Avant de conclure avec détermination :

« Un match, ça dure 90 minutes, donc c’est le but. Là, on monte en puissance. Les entraînements sont là pour être prêt à jouer 90 minutes. »

Le retour de Paul Pogba est encore progressif, mais ses déclarations montrent une chose : il est déjà tourné vers l’avenir. Entre montée en puissance, ambition retrouvée et projection claire à Monaco, le milieu français pourrait bien redevenir un acteur majeur… en club comme en Équipe de France.

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